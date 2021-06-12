عصام المرداسي مدربا جديدا لمستقبل الرجيش

اعلن مستقبل الرجيش يوم السبت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعيين عصام المرداسي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم بعد انتهاء التجربة مع سعيد السايبي.واضاف المصدر ذاته ان تمارين الفريق استعدادا للموسم الرياضي القادم 2021-2022 ستنطلق يوم 17جوان الجاري بالملعب البلدي بالرجيش.وسبق لعصام المرداسي (40 عاما) ان تولى منصب مدير رياضي لاصناف الشبان في النادي الصفاقسي عام 2014 الى جانب تعيينه خلال الموسم الفارط كمدير فني في خطة مدرب في سكك الحديد الصفاقسي.وتقمص عصام المرداسي خلال مسيرته الكروية الوان النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي والنصر السعودي ويونغ بويز السويسري ومصر المقاصة المصري.وحقق مستقبل الرجيش تحت قيادة سعيد السايبي نتائج طيبة في اول موسم له في بطولة الرابطة المحترفة الاولى باحرازه المركز السادس في جدول الترتيب العام. وينتظر ان يخوض سعيد السايبي تجربة تدريبية في الخليج وبالتحديد مع نادي نجران السعودي.ر-امين