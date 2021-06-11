تضخم فقاعة العقارات في تونس منذ عدة سنوات لكن خطر حدوث انفجار تم استبعاده على المدى القصير(وسيط بالبورصة)

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تتضخم فقاعة العقارات في تونس منذ عدة سنوات ، وفق ما أكده الوسيط بالبورصة المستشارون الماليون العرب، في مذكرة بعنوان "ارتفاع أسعار العقارات إلى أي مدى؟ »، تم نشرها كجزء من التوقعات الاقتصادية لشهر جوان 2021 ، مع استبعاد خطر انفجار الفقاعة على المدى القصير.ووفقًا لمؤلفي هذه المذكرة ، زهير القاضي وفريد ​​بن إبراهيم ، فقد تظهر العلامات الأولى لانفجار فقاعة العقارات إذا ارتفع سعر العقارات بشكل أسرع من الإيجارات ، مما يؤدي إلى انخفاض في ربحية تأجير المساكن "كما يبدو الحال في تونس".وتنفجر الفقاعة عندما يدرك عدد كافٍ من المستثمرين هذه الفجوة ويقررون التحول إلى أنواع أخرى من الأصول. ومع ذلك ، على الرغم من أن سوق العقارات التونسي لم يعد مربحا، إلا أن خطر انفجار الفقاعة مستبعد على المدى القصيروتوضخ المذكرة أن "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عدة سنوات جعلت العقارات ملاذا آمنا في الواقع ، في وضع يتسم بالعديد من الشكوك ، فعندما يصبح الاستثمار الإنتاجي محفوفا بالمخاطر وغير جذاب ، يصبح الاستثمار في العقارات بديلا شائعا للغاية ، وهذا هو السبب في أن العقارات لا تزال في حالة جيدة في تونس ".وللتذكير ، ارتفع مؤشر أسعار العقارات ، على أساس سنوي ، بنسبة 7 بالمائة ، بنهاية الربع الأول من سنة 2021 ، بينما ارتفعت المعاملات العقارية بنسبة 16.8 بالمائة ، خلال نفس الفترة.