توجيه تهم التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية للمرأة التي أدخلت سلاح كلاشينكوف عبر المطار ومرافقتها ومتهم ثالث بحالة فرار

وجه قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للمرأة التي أدخلت سلاح كلاشينكوف عبر المطار ومرافقتها ومتهم ثالث لا يزال بحالة فرار وكل من سيكشف عنه البحث، تهم الإنضمام إلى تنظيم إرهابي ينشط داخل البلاد وخارجها وتوفير أسلحة وذخيرة إلى ذلك التنظيم والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية.واصدر القاضي اليوم الجمعة بطاقتي إيداع بالسجن في حق المرأة التي أدخلت السلاح و مرافقتها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، محسن الدالي في تصريح ل"وات".وأوضح الدالي، أن البحث لا يزال متواصلا لكشف مزيد من المعطيات والمعلومات ذات العلاقة بالقضية.يذكر أنه تم صباح الجمعة 28 ماي 2021 ضبط سلاح ناري نوع "كلاشينكوف" (دون مخزن) في حقيبة أدباش تابعة لمسافرة، تحمل جنسيّة دولة مغاربيّة، كانت قادمة من دولة افريقيّة عبر مطار تونس قرطاج ومرفوقة بوالدتها.وقد تمّ التّفطّن لهذا السّلاح من قبل أعوان التّفتيش الأمني (شرطة وديوانة) المكلّفين بمراقبة الأمتعة المشحونة.وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها إنه تمت إحالة المعنيّة على مصالح الدّيوانة لاتّخاذ الاجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنها.أيمن