بطولة افريقيا لكرة اليد سيدات- المجموعة 2 - نتائج مباريات اليوم الأول

في ما يلي نتائج مباريات اليوم الأول من كأس افريقيا للأمم في كرة اليد سيدات الجارية بالكاميرون من 8 الى 18 جوان 2021.
المجموعة الثانية:
الكاميرون - كينيا 40 - 16
نيجيريا - الكنغو الديمقراطية 16 - 35
الترتيب
المجموعة الأولى
المنتخب النقاط لعب
الكاميرون 2 1
الكنغو الديمقراطية 2 1
نيجيريا 0 1
كينيا 0 1
المجموعة الثانية:
الكاميرون - كينيا 40 - 16
نيجيريا - الكنغو الديمقراطية 16 - 35
الترتيب
المجموعة الأولى
المنتخب النقاط لعب
الكاميرون 2 1
الكنغو الديمقراطية 2 1
نيجيريا 0 1
كينيا 0 1
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