بطولة افريقيا لكرة اليد سيدات- المجموعة 2 - نتائج مباريات اليوم الأول

في ما يلي نتائج مباريات اليوم الأول من كأس افريقيا للأمم في كرة اليد سيدات الجارية بالكاميرون من 8 الى 18 جوان 2021.المجموعة الثانية:الكاميرون - كينيا 40 - 16نيجيريا - الكنغو الديمقراطية 16 - 35الكاميرون 2 1الكنغو الديمقراطية 2 1نيجيريا 0 1كينيا 0 1