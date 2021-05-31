الإنتاج الصناعي يرتفع بنسبة 8،2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2021

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ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بنسبة 2ر8 بالمائة مقارنة بالثلاثية الأخيرة من 2020.ويعزى هذا الارتفاع، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين، إلى الارتفاع المسجل في قطاع الصناعات المعمليّة بنسبة 7ر6 بالمائة وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 9ر20 بالمائة.كما زاد الإنتاج في قطاع الطاقة (6ر23 بالمائة) وقطاع المواد الكيميائية (4ر20 بالمائة ) وقطاع مواد البناء والخزف والبلور (8ر4 بالمائة ).ومقارنة بالثلاثية الأولى من 2020 فقد شهد الانتاج الصناعي خلال الثلاثية ذاتها من سنة 2021 زيادة بنسبة 3،6 بالمائة بفضل تطوّر الصناعات المعمليّة بنسبة 1،6 بالمائة والصناعات الاستخراجية بنسبة 16،7 بالمائة.الانتاج الصناعي يزيد بنسبة 2،6 بالمائة في شهر مارس 2021وتظهر مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي خلال شهر مارس من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 6ر2 بالمائة بعد أن سجل 1ر1 بالمائة خلال شهر فيفري 2021.ويفسر هذا التطور، أساسا، بالإرتفاع المسجل في قطاع الصناعات المعملية، بنسبة 9ر2 بالمائة، وقطاع الصناعات الاستخراجية، بنسبة 5ر3 بالمائة.وساهمت جل القطاعات في هذا الارتفاع، إذ سجل مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 7ر3 بالمائة، بعد التراجع المسجل خلال فيفري 2021، بنسبة 5ر3 بالمائة.وشهد قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور ارتفاعا، بنسبة 5ر5 بالمائة، بعد التراجع المسجل خلال فيفري 2021، بنسبة 1ر1 بالمائة.وتواصل تحسن الإنتاج على مستوى قطاع الطاقة (0ر1+ بالمائة بعد 1ر0+ بالمائة) وقطاع المناجم (4ر29+ بالمائة بعد 9ر11+ بالمائة) وقطاع المواد الغذائية والفلاحية (6ر5+ بالمائة بعد 1ر2+ بالمائة).