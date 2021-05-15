حزب قلب تونس يستنكر العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل تزامنا مع الذكرى 73 للنكبة

وات -

استنكر حزب قلب تونس، ما يتعرّض له أهالي حي الشيخ جرّاح القدسي وبقيّة المناطق تحت القصف، من استباحة للدماء واعتداءات همجيّة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية، بهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة والتهجير القسري لأصحابها وزرع المزيد من المستوطنين، وهو ما يتزامن مع إحياء الذكرى 73 لنكبة فلسطين.وأدان الحزب، في بيان له اليوم السبت، استمرار انتهاك حرمة القدس الشريف والمسجد الأقصى، وتواصل العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، واستمرار القصف الوحشي لمختلف المناطق بقطاع غزّة، في خرق صارخ للمواثيق والقوانين الدوليّة بما يرقى لجرائم الحرب، وفق ما وصفته الأمم المتحدة.وأعرب عن مساندته وتضامنه المطلقين مع الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية الشقيقة في هذه المحنة، وموقفه الثابت من القضيّة الفلسطينيّة العادلة، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الضمائر الحيّة والمحبّة للسلام إلى إدانة هذه الممارسات حتى تُرفع المظلمة وينتهي الاستعمار والعدوان الغاشم وتعود الأرض لأصحابها.