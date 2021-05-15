كاس الاتحاد الافريقي - وصول فريق شبيبة القبائل الجزائري الى صفاقس

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وصل فريق شبيبة القبائل الجزائري ظهر اليوم الى صفاقس حيث يجري غدا بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس (س 17) مباراة ذهاب ربع نهائي كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم مع النادي الصفاقسيوكان الفريق اجرى امس حصة تدريبية اخيرة في ملعبه بتزي وزو قبل السفر صباح اليوم الى صفاقسوقال دينيس لافاني مدرب شبيبة القبائل في تصريح نقله النادي ان المباراة مع النادي الصفاقسي ستكون شديدة التنافاس وتطغى عليها الحسابات التكتيكية مضيفا ان اللاعبين جاهزون للمباراة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية .ولاحظ ان الفرق التي بلغت هذا المستوى المتقدم من التصفيات تتقارب من حيث المستوى موضحا ان صفحة المباراة التي انهزم فيها الفريق امام مولودية وهران في البطولة الجزائرية طويت وان التفكير يتجه الان الى المقابلة التي سيخوضها الفريق غدا مع النادي الصفاقسيوكان فريق شبيبة القابائل انهزم منذ ثلاثة ايام على ميدانه امام نادي مولودية وهران، بنتيجة 1- صفر في الـجولة 21 من البطولة الجزائرية .ويحتل شبيبة القبائل المركز الخامس ب 35 نقطة.