دعوة الى تشريك الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة في عملية التلقيح لتسريع نسقها

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دعت تنسيقية هياكل عمادة الأطباء و طب الأسنان والصيدلة أمس الجمعة سلطة الاشراف الى تشريك الصيدليات و العيادات الطبية الخاصة في عملية التلقيح لتسريع نسقهاوطالبت التنسيقية على اثر اجتماع عقدته يوم الأربعاء الماضي بمقر دار الطبيب بتونس، بتكثيف حملات التوعية للتحسيس بأهمية احترام اجراءات الوقاية و تشريك كل الطاقات الحية بالبلاد داعية كل المواطنين الى الالتزام التام بأساليب الوقاية و الانتباه الى خطورة الوضع الوبائي الحالي و ما يمكن أن يؤول اليه من انهيار كامل للمنظومة الصحيةكما دعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الى تطبيق الاجراءات الأخيرة المتعلقة بمكافحة آفة فيروس كورونا بكل جدية ، معربة عن انخراطها التام في المجهود الوطني الذي تبذله وزارة الصحة و المجموعة الوطنية لمقاومة هذا الوباءومن جهة أخرى شددت التنسيقية على التعامل الايجابي مع مسار مشروع قانون حقوق المرضى و المسؤولية الطبية مثمنة المجهودات التي بذلت لانجازه من طرف جهة المبادرة داعية كل الأطراف الى المساهمة في تجاوز النقائص الموجودة فيه حتى يرى النوريذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلن أمس الجمعة خلال ندوة صحفية بالقصبة عن فرض حظر صحي شامل انطلاق منيوم 9 ماي الى غاية 16 ماي الجاري و ذلك في إطار الاجراءات المتخذة لمجابهة جائحة فيروس كورونا .