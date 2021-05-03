جامعة كرة الطاولة تلم الشمل من خلال دورة الرواد والقدماء.

في إطار الاعتراف بمجهودات قدماء اللاعبين، لا سيما من تقمصوا زي المنتخب الوطني، وبهدف لم شمل عائلة تنس الطاولة التونسية، نظمت الجامعة التونسية لكرة الطاولة يوم الأحد 2 ماي 2021 دورة لقدماء اللاعبين، اطلقت عليها دورة الروّاد.هذه التظاهرة التي دارت بقاعة كرة الطاولة بالحي الوطني للشباب بالمنزه عرفت نجاحا رياضيا وتنظيميا ودارت في أجواء رمضانية ممتعة ومع احترام كلي للبروتوكول الصحي، وشهدت مشاركة خمسين مشاركا وقع تقسيمهم على مجموعتين: فئة أقل من خمسين سنة وفئة أكثر من خمسين سنة.و فاز بالدورة في المجموعة الأولى حبيب دلدول الذي واجه في النهائي مدرب المنتخب الوطني مختار بوعزيز، في حين آلت المرتبة الثالثة للامين لاغا. اما في مجموعة فئة اكثر من خمسين سنة فقد فاز سفيان باللطيف الذي فاز في النهائي على سمير دغمان، في حين تحصل على المرتبة الثالثة حاتم المؤدب.يذكر ان المكتب الجامعي الحالي قرر إحداث لجنة خاصة بالرواد وقدماء اللاعبين صلب الجامعة.