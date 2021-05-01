المجمع المهني لهياكل التكوين المهني لكونكت يستنكر تغييب منظومة التكوين من مقترحات اللجنة العلمية لمجابهة كوفيد-19

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إستنكر المجمع المهني لهياكل التكوين المهني الخاصّة التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكنت)،الجمعة، تغييب منظومة التكوين المهني من مقترحات اللجنة العلمية لمجابهة كوفيد-19، "رغم الدور الهام الذي تلعبه المنظومة إقتصاديا وإجتماعيا".يذكر أنّ اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كوفيد-19 قد أقرّت يوم 28 أفريل 2021 مواصلة تعليق الدروس بكافة المؤسسات العمومية والخاصة إلى غاية يوم 16 ماي 2021 دون ذكر إسم وزارة التكوين المهني العامة منها والخاصة.وطالب المجمع في بيان صادر عنه، بالسماح لمؤسسات التكوين المهني الخاص باستئناف الدروس بالنسبة للأقسام النهائية، وإعادة جدولة الديون المتخلّدة بذمّة مؤسّسات التكوين المهني الخاصة وتوفير الدعم المادي لمجابهة العجز المالي، الذي تسببت فيه جائحة الكوفيد 19.كما طالب في ذات السياق بتفعيل الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020والمتعلق بضبط صيغ وشروط التكوين الأساسي عن بعد.