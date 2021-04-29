المهدية : حجز واتلاف 7 أطنان من سمك التن الأحمر المحجّر صيده

وات -

تمكّنت الوحدات القارة والعائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بالمهدية، ليلة أمس، بضبط شاحنة على مستوى بوابة ميناء الصيد البحري بالشابة تقلّ 76 سمكة تن ّأحمر يحجّرصيده، وفق ما أكّده المقدم علي العياري الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بالوسط، الخميس، في تصريح لــ(وات).وأوضح العياري أن وزن التن الذي تم حجزه، في إطار حملة استثنائية لمراقبة العربات والمراكب الوافدة على موانئ الصيد البحري بجهة المهدية، ناهز 6 أطنانونجحت نفس الوحدات، وفق نفس المصدر، في حجز 7 سمكات من نفس النوع بوزن 980 كلغ لدى مركب جار للشباك بميناء الشابة وهوما رفع وزن السمك المحجوز إلى حوالي 7 أطنان.وقال العياري إن النيابة العمومية أذنت بإعدام جميع المنتوج بعد تأكيد دائرة الصيد البحري بالمهدية على عدم صلوحية المحجوز للاستهلاك البشري.