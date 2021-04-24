مهرجان بانوراما الفيلم القصير يشرع في تلقي أفلام المسابقة بداية من شهر ماي

أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي عن تنظيم الدورة السابعة لهذه التظاهرة أيام 1 و2 و3 فيفري 2022.وقال مدير المهرجان كمال عويج، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم السبت، إن فتح باب الترشيحات لتلقي الأفلام سيكون بداية من شهر ماي القادم لتتواصل حتى موفى شهر أكتوبر.وعن شروط المشاركة في المهرجان، بيّن أن المسابقة مفتوحة لجميع المخرجين وشركات الإنتاج والمعاهد السينمائية. وتشمل المسابقة الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك.وينبغي أن تكون الأفلام مترجمة إلى الفرنسية أو الإنقليزية. كما يتعين أن تكون هذه الأفلام قد أنتجت بين سنتي 2019 و2021.وتحدث كمال عويج أيضا عن توقيع اتفاقية تعاون ثقافي بين مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي ومهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بلبنان. وتنص هذه الاتفاقية على تبادل التجارب والخبرات والتعاون بين المهرجانيْن.