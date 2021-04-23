بنزرت: توقف التزويد بالمحروقات بشركة "الستير" وتوزيع قوارير الغاز  بالشركة الوطنية لتوزيع البيترول بجرزونة نتيجة تحرك نقابي

وات -

أكد عضو جامعة النفط والمواد الكيميائية، سامي اللواتي، ان عملية التزويد بالمحروقات بشركة "الستير"، سواء عبر الشاحنات او الانابيب، توقفت عن العمل اليوم منذ الساعة الخامسة صباحا، وأيضا بالنسبة للغاز المنزلي بالشركة الوطنية لتوزيع البيترول عجيل" بجرزونة، نتيجة تحرك نقابي.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، ان هذا التحرك الاحتجاجي النقابي مفتوح، وتشارك فيه عدة مؤسسات بيترولية وطنية، وذلك الى غاية تراجع وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن مراسلة وجهها الى الإدارات المعنية، ضمنها قراره بمنع الشركات البيترولية الوطنية من المشاركة في مناقصة شراء عدد من اسهم شركة " تانك ماد" المختصة في توزيع وتخزين المواد المحروقات والمواد البيترولية الواقعة بمنطقة الصخيرة من ولاية صفاقس.واعتبر عضو جامعة النفط والمواد الكيميائية، ان هذا القرار والاجراء هو "بمثابة منع للشركات الوطنية التونسية من الاستثمار الناجح وان الغاية منه تمكين احد المستثمرين الأجانب المشارك في المناقصة بالفوز بها على حساب المؤسسات التونسية"، على حد قوله.