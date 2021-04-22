بنزرت: إلقاء القبض على 9 أشخاص يحملون الجنسية الايفوارية بصدد الاعداد لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة

وات -

تمكّنت، يوم أمس الاربعاء، مصالح المنطقة البحرية للحرس الوطني ببنزرت، من إلقاء القبض على 9 أشخاص يحملون الجنسية الايفوارية، كانوا بصدد الاعداد لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة انطلاقا من سواحل غار الملح، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، مصدر أمني مسؤول بالجهة.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان أعوان المنطقة البحرية للحرس الوطني ببنزرت، تمكنوا اثر عمل استعلاماتي، من اكتشاف تجمع 9 أشخاص من بينهم 4 نساء يحملون الجنسية الايفوارية، بضيعة فلاحية بمنطقة باجو من معتمدية غار الملح، كانوا بصدد الاعداد لاجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الإيطالية.وأضاف، أنه وعلى إثر استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على الأشخاص التسعة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية في شأنهم.من جانب آخر، أشار ذات المصدر، الى أن أعوان المركز البحري للحرس الوطني ببنزرت، تمكنوا اثر حملة امنية استثنائية امس، من القاء القبض على 5 اشخاص مفتش عنهم لفائدة الجهات الأمنية والقضائية والسجنية بالجهة، من بينهم شخص مفتش عنه صادرة في شأنه 7 مناشير ومتحصن بالفرار منذ حوالي 4 سنوات.