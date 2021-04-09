مدنين: المقاهي تواصل العمل اليوم الى العاشرة مساء وتقرّر فتح أبوابها ليلا طيلة شهر رمضان (الغرفة الجهوية للمقاهي)

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قرّرت الغرفة الجهوية للمقاهي بولاية مدنين عقب اجتماع عقدته، اليوم الجمعة، بجربة مواصلة عمل المقاهي اليوم الى الساعة العاشرة ليلا والعمل طيلة شهر رمضان ليلا مع الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي والالتزام به قناعة منها بضرورة ضمان كل شروط التوقي من فيروس "كورونا"، وفق ما جاء في بيان أصدرته عقب الاجتماع.ويأتي هذا القرار إثر الاجراءات الاخيرة التي أقرتها الحكومة بتوصية من الجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا" وخاصة في ما يتعلق بحظر الجولان من الساعة السابعة ليلا، وهو إجراء رفضه منظورو غرف المقاهي والمطاعم صلب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واعتبروه حكما بالاعدام على القطاع ومواصلة لتجويع هذه الفئة التي تضررت من جائحة "كورونا" ولم تعد تقوى على التحمل اكثر في ظل الصعوبات المادية التي تتكبدها، حسب قولهم.وطالب المشاركون في الاجتماع الحكومة بمراجعة قرار حظر الجولان وقرارات اللجنة العلمية، واتخاذ اجراءات لانقاذ المهنيين من خطر الافلاس، ومساعدتهم على مجابهة الظروف الاجتماعية والمادية الصعبة، وفق ما جاء في ذات البيان.