مدينة العلوم: تعذر رؤية هلال رمضان فلكيا في ليلة التحري ليكون 12 أفريل الجاري هو تمام شهر شعبان

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أعلنت مدينة العلوم بتونس اليوم الجمعة أنه بالاعتماد على الحساب الفلكي فانه يتعذر رؤية هلال الفاتح من شهر رمضان لسنة 2021 الموافق للسنة الهجرية 1442 في ليلة تحري الهلال الموافقة لـ11 أفريل الجاري بعد غروب الشمس ليكون يوم 12 أفريل الجاري هو تمام شهر شعبانوأوضحت المؤطرة العلمية بمدينة العلوم بتونس ايمان تيتوحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الفاتح من شهر رمضان يكون بالاعتماد على الحساب الفلكي، يوم 13 أفريل الجاري، مؤكدة أن دار الافتاء هي الجهة الوحيدة المخول لها الاعلان عن دخول الاشهر الهجرية والاعلان عن الفاتح من شهر رمضانوأضافت أن تعذر رؤية الهلال يعود الى الظاهرة الفلكية اقتران القمر التي لن تحدث الا في الساعة الثالثة من فجر يوم 12 أفريل الجاري بتوقيت تونس ولذلك يتعذر تحري الهلال في الليلة التي تسبق هذا اليوموبينت أن تونس شهدت دخول شهر شعبان الموافق للسنة الهجرية 1442 في 14 مارس 2021 مثل مصر وتركيا والعراق ، وذلك خلافا لبقية الدول الاسلامية التي شهدت الفاتح من شعبان للسنة الهجرية 1442 في 15 مارس 2021وأشارت الى أن بقية الدول الاسلامية التي شهدت الفاتح من شعبان في 15 مارس المنقضي يبقى لها هامش الاجتهاد في الاعلان عن دخول شهر رمضان.