كرة القدم - البطولة التونسية الافضل افريقيا وعربيا

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تصدرت البطولة التونسية لكرة القدم ترتيب افضل البطولات افريقيا وعربيا خلال العشرية الاخيرة من 2011 الى 2020 حسب التصنيف الذي اصدره يوم الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء.وتقدمت البطولة التونسية التي حلت في المركز التاسع والعشرين عالميا على البطولة المصرية صاحبة المركز الثاني افريقيا وعربيا و34 عالميا والبطولة المغربية صاحبة المركز الثالث افريقيا وعربيا و38 عالميا.وعاد المركز الاول في الترتيب العالمي الى البطولة الاسبانية متبوعة في المركز الثاني بالبطولة الانقليزية وفي المركز الثالث بالبطولة البرازيلية فيما احتلت البطولة الايطالية المركز الرابع والبطولة الالمانية المركز الخامس.وفي ما يلي الترتيبالمراكز الخمسة الأولى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم : إسبانيا - إنقلترا - إيطاليا - ألمانيا - فرنساالمراكز الخمسة الأولى لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم : البرازيل - الأرجنتين - كولومبيا - باراغواي – الإكواتورالمراكز الخمسة الأولى للاتحاد الافريقي لكرة القدم : تونس - مصر - المغرب - جنوب إفريقيا - الجزائرالمراكز الخمسة الأولى للاتحاد الاسيوي لكرة القدم : كوريا الجنوبية - السعودية - اليابان - الصين – إيرانالمراكز الخمسة الأولى لاتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم : المكسيك - كوستاريكا - الولايات المتحدة الأمريكية - غواتيمالا - هندوراسالمراكز الخمسة الأولى لاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم : نيوزيلندا - كاليدونيا الجديدة – تاهيتي