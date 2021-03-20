كرة السلة - نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول

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تونس 20 مارس (وات)-في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:النجم الرادسي - شبيبة القيروان 70-76الزهراء الرياضية - الملعب النابلي 90-71الاتحاد المنستيري - الدالية الرياضية بقرمبالية 96-60الترتيب1- الاتحاد المنستيري 3 12- الزهراء الرياضية 2 13- شبيبة القيروان 2 14- النجم الرادسي 1 15- الملعب النابلي 1 16- الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1جمعية الحمامات - النجم الساحلي 53-58اتحاد الانصار - شبيبة المنازه 86-72نجم حلق الوادي - النادي الافريقي 59-71الترتيب1- النادي الافريقي 2 12- اتحاد الانصار 2 13- النجم الساحلي 2 14- جمعية الحمامات 1 15- شبية المنازه 1 16- نجم حلق الوادي 1 1