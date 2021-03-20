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كرة السلة - نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول

Publié le Samedi 20 Mars 2021 - 20:14 قراءة: 0 د, 40 ث
وات -

تونس 20 مارس (وات)-في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:


مجموعة التتويج
النجم الرادسي - شبيبة القيروان 70-76
الزهراء الرياضية - الملعب النابلي 90-71
الاتحاد المنستيري - الدالية الرياضية بقرمبالية 96-60
الترتيب
1- الاتحاد المنستيري 3 1
2- الزهراء الرياضية 2 1
3- شبيبة القيروان 2 1
4- النجم الرادسي 1 1
5- الملعب النابلي 1 1
6- الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1


مجموعة تفادي النزول
جمعية الحمامات - النجم الساحلي 53-58
اتحاد الانصار - شبيبة المنازه 86-72
نجم حلق الوادي - النادي الافريقي 59-71
الترتيب
1- النادي الافريقي 2 1
2- اتحاد الانصار 2 1
3- النجم الساحلي 2 1
4- جمعية الحمامات 1 1
5- شبية المنازه 1 1
6- نجم حلق الوادي 1 1

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