كرة السلة - نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول

وات -
تونس 20 مارس (وات)-في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:
مجموعة التتويج
النجم الرادسي - شبيبة القيروان 70-76
الزهراء الرياضية - الملعب النابلي 90-71
الاتحاد المنستيري - الدالية الرياضية بقرمبالية 96-60
الترتيب
1- الاتحاد المنستيري 3 1
2- الزهراء الرياضية 2 1
3- شبيبة القيروان 2 1
4- النجم الرادسي 1 1
5- الملعب النابلي 1 1
6- الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1
مجموعة تفادي النزول
جمعية الحمامات - النجم الساحلي 53-58
اتحاد الانصار - شبيبة المنازه 86-72
نجم حلق الوادي - النادي الافريقي 59-71
الترتيب
1- النادي الافريقي 2 1
2- اتحاد الانصار 2 1
3- النجم الساحلي 2 1
4- جمعية الحمامات 1 1
5- شبية المنازه 1 1
6- نجم حلق الوادي 1 1
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
تونس 20 مارس (وات)-في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:
مجموعة التتويج
النجم الرادسي - شبيبة القيروان 70-76
الزهراء الرياضية - الملعب النابلي 90-71
الاتحاد المنستيري - الدالية الرياضية بقرمبالية 96-60
الترتيب
1- الاتحاد المنستيري 3 1
2- الزهراء الرياضية 2 1
3- شبيبة القيروان 2 1
4- النجم الرادسي 1 1
5- الملعب النابلي 1 1
6- الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1
مجموعة تفادي النزول
جمعية الحمامات - النجم الساحلي 53-58
اتحاد الانصار - شبيبة المنازه 86-72
نجم حلق الوادي - النادي الافريقي 59-71
الترتيب
1- النادي الافريقي 2 1
2- اتحاد الانصار 2 1
3- النجم الساحلي 2 1
4- جمعية الحمامات 1 1
5- شبية المنازه 1 1
6- نجم حلق الوادي 1 1
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 222722