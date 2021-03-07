إطلاق منصّة الجمعيّات والمشاريع الناشطة في الصناعات التقليديّة "أناتا"

تمّ إطلاق دليل الجمعيّات التونسيّة الناشطة في مجال الصناعات التقليديّة "أناتا" من قبل مشروع "تفنن- تونس الابداعيّة" بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقلديّة في إطار، برنامجه لدعم النظام الاقتصادي للصناعات التقليديّة في تونس.وتقدّم المنصّة الافتراضيّة، المتوفّرة على موقع www.anata.tn، خارطة لأكثر من 300 جمعيّة ومشروع تعاون في هذا المجال مصنّفة حسب الولايات والمهارات ونوعيّة الدعم ومجالات الكفاءة"، وفق ما ورد على صفحة الديوان الوطني للصناعات التقليدية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".ويرجى من المنصّة معالجة غياب تعداد الفاعلين والمعلومات بخصوص مختلف المشاريع في قطاع الصناعات التقليديّة.ويعد مشروع "تفنن-تونس الابداعيّة" مشروع دعم لقطاع الصناعات التقليديّة وهو احد مكوّنات برنامج "تونس وجهتنا"، الذّي يمتد من سنة 2019 إلى حدود سنة 2024. ويقوم الاتحاد الاوروبي بتمويل المشروع بمساهمة وكالة التعاون الايطالي في ما تقوم منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعيّة بتنفيذه.