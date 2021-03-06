   Om Kalthoum - دارت الأيام  

الرائد الرسمي ...امران رئاسيان لترقية 5 عسكريين بعد الوفاة، واسنادهم وسام الجمهورية بعد الوفاة

Publié le Samedi 06 Mars 2021 - 14:36 قراءة: 0 د, 55 ث
وات - صدر بالرائد الرسمي الاخير (عدد22 ) امر رئاسي تم بمقتضاه ترقية عسكريين بعد الوفاة ابتداء من 1 جانفي 2021 وهم سامي وناسي، السيد عماري، اسماعيل الخريجي، منعم الدلاعي الذين استشهدوا في 3 فيفري الفارط، الى جانب ترقية العسكري مراد الفداوي الذي استشهد في عملية ارهابية سابقة .

وبمقتضى هذا الامر تمت ترقية الملازم الاول سامي وناسي الى رتبة نقيب، والوكيل الأول السيد عماري الى رتبة ملازم ، والعريف الاول إسماعيل خريجي الى رتبة وكيل اول سلم 3، والرقيب أول منعم الدلاعي الى رتبة عريف اول سلم 2 .


كما تم بمقتضى امر رئاسي اسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية للعسكريين الاربعة المذكورين، الذين استشهدوا يوم 3 فيفري إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء تنفيذ مرور دورية عسكرية كانت في عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية بسيدي بوزيد ، لملاحقة عناصر إرهابية" .

وقد تم اسناد وسام الجمهورية بعد الوفاة، في الصنف الثالث للشهيد مراد الفداوي الى جانب ترقيته من رتبة وكيل الى رتبة وكيل اعلى. وقد توفي مراد الفداوي في 3 فيفري 2021 متأثرا بجراحه على اثر العملية الارهابية التي جدت في 14 جانفي 2021 بمرتفعات ولاية الكاف، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع .

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221834



En continu

Toutes les news

السبت 06 مارس 2021 | 22 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:46 18:20 15:47 12:37 06:43 05:17
20°
 20° % 49 :الرطــوبة
تونــس 11°
4.12 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
20°-1120°-1219°-1217°-1117°-10
  • Avoirs en devises
    21920,4

  • (5 mars)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,29528 DT        1$ =2,74048 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 mars)   1153,7 MDT