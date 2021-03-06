الرائد الرسمي ...امران رئاسيان لترقية 5 عسكريين بعد الوفاة، واسنادهم وسام الجمهورية بعد الوفاة

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صدر بالرائد الرسمي الاخير (عدد22 ) امر رئاسي تم بمقتضاه ترقية عسكريين بعد الوفاة ابتداء من 1 جانفي 2021 وهم سامي وناسي، السيد عماري، اسماعيل الخريجي، منعم الدلاعي الذين استشهدوا في 3 فيفري الفارط، الى جانب ترقية العسكري مراد الفداوي الذي استشهد في عملية ارهابية سابقة .وبمقتضى هذا الامر تمت ترقية الملازم الاول سامي وناسي الى رتبة نقيب، والوكيل الأول السيد عماري الى رتبة ملازم ، والعريف الاول إسماعيل خريجي الى رتبة وكيل اول سلم 3، والرقيب أول منعم الدلاعي الى رتبة عريف اول سلم 2 .كما تم بمقتضى امر رئاسي اسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية للعسكريين الاربعة المذكورين، الذين استشهدوا يوم 3 فيفري إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء تنفيذ مرور دورية عسكرية كانت في عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية بسيدي بوزيد ، لملاحقة عناصر إرهابية" .وقد تم اسناد وسام الجمهورية بعد الوفاة، في الصنف الثالث للشهيد مراد الفداوي الى جانب ترقيته من رتبة وكيل الى رتبة وكيل اعلى. وقد توفي مراد الفداوي في 3 فيفري 2021 متأثرا بجراحه على اثر العملية الارهابية التي جدت في 14 جانفي 2021 بمرتفعات ولاية الكاف، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع .