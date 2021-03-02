سوسة: إعطاء إشارة انطلاق مشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية في شمال افريقيا

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أعطيت اليوم الثلاثاء بسوسة، إشارة انطلاق مشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية في شمال افريقيا الممول من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدوليوأوضح مدير عام المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم والمنسق الوطني خالد ساسي لمشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية في شمال افريقيا في تصريح ل(وات) ان هذا المشروع يهدف الى جمع المعارف في الفلاحة البيولوجية والايكولوجية، ويشمل كل المتدخلين في الفلاحة البيولوجية في تونس ومصر والمغربوأضاف ان مشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية في شمال افريقيا، يمثل شبكة مبتكرة للنهوض بالفلاحة البيولوجية في المنطقة والتي ترتكز بالخصوص على تدعيم البحوث والمعارف التطبيقية وتنسيق الاتصال بين مختلف المتدخلين في حلقات الإنتاج والحفظ والتحويل والتسويق والاستهلاكيذكر ان قطاع الفلاحة البيولوجية يشهد نموا مستمرا في تونس حيث بلغت المساحة الجملية البيولوجية في أواخر ديسمبر 2019 اكثر من 325 الف هكتار وتحتل الزياتين البيولوجية المرتبة الأولى من حيث المساحة بأكثر من 251 الف هكتار