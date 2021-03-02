سوسة: إعطاء إشارة انطلاق مشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية في شمال افريقيا

وات - أعطيت اليوم الثلاثاء بسوسة، إشارة انطلاق مشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية في شمال افريقيا الممول من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
وأوضح مدير عام المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم والمنسق الوطني خالد ساسي لمشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية في شمال افريقيا في تصريح ل(وات) ان هذا المشروع يهدف الى جمع المعارف في الفلاحة البيولوجية والايكولوجية، ويشمل كل المتدخلين في الفلاحة البيولوجية في تونس ومصر والمغرب
وأضاف ان مشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية في شمال افريقيا، يمثل شبكة مبتكرة للنهوض بالفلاحة البيولوجية في المنطقة والتي ترتكز بالخصوص على تدعيم البحوث والمعارف التطبيقية وتنسيق الاتصال بين مختلف المتدخلين في حلقات الإنتاج والحفظ والتحويل والتسويق والاستهلاك
يذكر ان قطاع الفلاحة البيولوجية يشهد نموا مستمرا في تونس حيث بلغت المساحة الجملية البيولوجية في أواخر ديسمبر 2019 اكثر من 325 الف هكتار وتحتل الزياتين البيولوجية المرتبة الأولى من حيث المساحة بأكثر من 251 الف هكتار
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح مدير عام المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم والمنسق الوطني خالد ساسي لمشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية في شمال افريقيا في تصريح ل(وات) ان هذا المشروع يهدف الى جمع المعارف في الفلاحة البيولوجية والايكولوجية، ويشمل كل المتدخلين في الفلاحة البيولوجية في تونس ومصر والمغرب
وأضاف ان مشروع قطب المعرفة للفلاحة البيولوجية في شمال افريقيا، يمثل شبكة مبتكرة للنهوض بالفلاحة البيولوجية في المنطقة والتي ترتكز بالخصوص على تدعيم البحوث والمعارف التطبيقية وتنسيق الاتصال بين مختلف المتدخلين في حلقات الإنتاج والحفظ والتحويل والتسويق والاستهلاك
يذكر ان قطاع الفلاحة البيولوجية يشهد نموا مستمرا في تونس حيث بلغت المساحة الجملية البيولوجية في أواخر ديسمبر 2019 اكثر من 325 الف هكتار وتحتل الزياتين البيولوجية المرتبة الأولى من حيث المساحة بأكثر من 251 الف هكتار
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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