باجة: تواصل الأبحاث فى قضية إضرار مجهولين بـ14 سيارة بعدد من أحياء مدينة باجة

وات - تتواصل الابحاث فى قضية إقدام مجهولين، آخر الاسبوع المنقضي، على تهشيم وإلحاق أضرار متفاوتة بـ14 سيارة بعدد من أحياء مدينة باجة، وفق ما ذكره اليوم الاثنين، مصدر أمني بالجهة.
وقال ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان "الابحاث تقدمت بصفة ملحوظة وانه ينتظر الكشف قريبا عن مرتكبي هذه الجريمة".
يذكر أن عددا من متساكني أحياء "الجبل الاخضر" (على بعد أمتار من مقر ولاية باجة)، قد اكتشفوا صباح يوم الجمعة المنقضي، ان اضرارا متفاوتة لحقت بسيارتهم الرابضة امام منازلهم.
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وقال ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان "الابحاث تقدمت بصفة ملحوظة وانه ينتظر الكشف قريبا عن مرتكبي هذه الجريمة".
يذكر أن عددا من متساكني أحياء "الجبل الاخضر" (على بعد أمتار من مقر ولاية باجة)، قد اكتشفوا صباح يوم الجمعة المنقضي، ان اضرارا متفاوتة لحقت بسيارتهم الرابضة امام منازلهم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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