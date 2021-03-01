باجة: تواصل الأبحاث فى قضية إضرار مجهولين بـ14 سيارة بعدد من أحياء مدينة باجة

وات -

تتواصل الابحاث فى قضية إقدام مجهولين، آخر الاسبوع المنقضي، على تهشيم وإلحاق أضرار متفاوتة بـ14 سيارة بعدد من أحياء مدينة باجة، وفق ما ذكره اليوم الاثنين، مصدر أمني بالجهة.وقال ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان "الابحاث تقدمت بصفة ملحوظة وانه ينتظر الكشف قريبا عن مرتكبي هذه الجريمة".يذكر أن عددا من متساكني أحياء "الجبل الاخضر" (على بعد أمتار من مقر ولاية باجة)، قد اكتشفوا صباح يوم الجمعة المنقضي، ان اضرارا متفاوتة لحقت بسيارتهم الرابضة امام منازلهم.