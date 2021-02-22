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وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تطلق، قريبا، حملة "اب تونيزيا" لحثّ الكفاءات التونسية بالمهجر على خدمة التنمية في تونس

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 20:32 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - تطلق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، قريبا، حملة تحت شعار "اب تونيزيا" لحثّ الكفاءات والخبرات التونسية بالخارج على خدمة التنمية والابتكار في بلادهم، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.


وتهدف هذه الحملة التي كانت محور لقاء جمع، الاثنين، وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، بممثلين عن الوكالة الالمانية،  لتعبئة التونسيين المقيمين بالخارج حول الانتعاش الاقتصادي لتونس.   ويمول هذا البرنامج  الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي، حسب المصدر ذاته.


ويقدر عدد التونسيين المقيمين بالخارج حوالي مليونا و300 ألف تونسي أغلبهم يقيمون في فرنسا تليها إيطاليا ثم ألمانيا فبلدان الخليج العربي.  

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