وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تطلق، قريبا، حملة "اب تونيزيا" لحثّ الكفاءات التونسية بالمهجر على خدمة التنمية في تونس

وات - تطلق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، قريبا، حملة تحت شعار "اب تونيزيا" لحثّ الكفاءات والخبرات التونسية بالخارج على خدمة التنمية والابتكار في بلادهم، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتهدف هذه الحملة التي كانت محور لقاء جمع، الاثنين، وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، بممثلين عن الوكالة الالمانية، لتعبئة التونسيين المقيمين بالخارج حول الانتعاش الاقتصادي لتونس. ويمول هذا البرنامج الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي، حسب المصدر ذاته.
ويقدر عدد التونسيين المقيمين بالخارج حوالي مليونا و300 ألف تونسي أغلبهم يقيمون في فرنسا تليها إيطاليا ثم ألمانيا فبلدان الخليج العربي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتهدف هذه الحملة التي كانت محور لقاء جمع، الاثنين، وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، بممثلين عن الوكالة الالمانية، لتعبئة التونسيين المقيمين بالخارج حول الانتعاش الاقتصادي لتونس. ويمول هذا البرنامج الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي، حسب المصدر ذاته.
ويقدر عدد التونسيين المقيمين بالخارج حوالي مليونا و300 ألف تونسي أغلبهم يقيمون في فرنسا تليها إيطاليا ثم ألمانيا فبلدان الخليج العربي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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