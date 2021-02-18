تراجع الانتاج الصناعي لتونس في سنة 2020 بنسبة 2ر5 بالمائة

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تراجع حجم الانتاج الصناعي في تونس، خلال سنة 2020 بنسبة2ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2019 ، وفق بيانات نشر المعهد الوطني للاحصاء.، الخميس وعزا المعهد هذا التراجع، وفق بيان صحفي حول مؤشر الانتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2020، الى التقلص المسجل في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9ر12 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 8ر16 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 6ر11 بالمائة كما تراجع الانتاج الصناعي كذلك في قطاع الورق والورق المقوى بنسبة 6ر11 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 2ر16 بالمائة وقطاع منتجات من المطاط واللدائن بما قدره 6ر10 بالمائة وقطاع المواد الكيميائية بنسبة 3ر6 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 8ر2 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة 13 بالمائة .وسجل مؤشر الانتاج الصناعي، في المقابل ارتفاعا في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 3 بالمائة بفعل تطور صابة زيت الزيتون.كما سجل قطاع تكرير النفط ارتفاعا ملحوظا نتيجة استئناف الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير" نشاطها وذلك بعد التوقف الشبه كلي في السنة الفارطة.تراجع مؤشر الانتاج الصناعي في تونس ، خلال شهر ديسمبر 2020 تراجع مؤشر الانتاج الصناعي في تونس، خلال شهر ديسمبر 2020، بنسبة 3ر6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 ، في ظل تحسن طال بعض القطاعات على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والطاقة والنسيج والملابس، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.وارجع المعهد في نشريته حول "مؤشر الانتاج الصناعي ديسمبر 2020 "، هذا الانخفاض، أساسا، الى تقلص إنتاج قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 17 بالمائة بفعل تراجع صابة زيت الزيتون.كما تقهقر الإنتاج في قطاع المواد الكيميائية بنسبة 8ر31 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة 9ر50 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 6ر59 بالمائة.وعرف الإنتاج الصناعي في المقابل تحسنا على مستوى قطاع الطاقة بما يعادل 6ر8 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8ر2 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 6ر4 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بزهاء 0ر9 بالمائة.انخفاض مؤشر الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 أظهرت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 بنسبة 2ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة .ويعزى هذا التراجع الى التقلص المسجل في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 8ر8 بالمائة نتيجة الانخفاض المسجل في صابة زيت الزيتون.كما تراجع الانتاج في قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4ر5 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة 4ر36 بالمائة وقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 1ر20 بالمائة وكذلك قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنحو 8ر0 بالمائة وقطاع منتجات من المطاط واللدائن بما قدره 4ر8 بالمائة في المقابل سجل قطاع تكرير النفط ارتفاعا بنسبة 3ر7 بالمائة