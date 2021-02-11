روعة التليلي تحرز فضية رمي الصحن ضمن بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم

وات - احرزت التونسية روعة التليلي يوم الخميس الميدالية الفضية لمسابقة رمي الصحن ضمن منافسات بطولة فزّاع الدولية لاصحاب الهمم التي تحتضنها مدينة دبي الاماراتية من 6 إلى 14 فيفري الجاري بمشاركة 600 رياضي ورياضية من 68 بلدا.
وكانت عناصر المنتخب التونسي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة تحصلت يوم الاربعاء على ذهبيتين عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي ومحمد فرحات شيدة في الوثب الطويل الى جانب برونزية بواسطة عباس السعيدي في سباق 1500متر.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي ووليد كتيلة وعباس السعيدي ومحمد فرحات شيدة وسنية منصور.
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وكانت عناصر المنتخب التونسي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة تحصلت يوم الاربعاء على ذهبيتين عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي ومحمد فرحات شيدة في الوثب الطويل الى جانب برونزية بواسطة عباس السعيدي في سباق 1500متر.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي ووليد كتيلة وعباس السعيدي ومحمد فرحات شيدة وسنية منصور.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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