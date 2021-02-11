روعة التليلي تحرز فضية رمي الصحن ضمن بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم

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احرزت التونسية روعة التليلي يوم الخميس الميدالية الفضية لمسابقة رمي الصحن ضمن منافسات بطولة فزّاع الدولية لاصحاب الهمم التي تحتضنها مدينة دبي الاماراتية من 6 إلى 14 فيفري الجاري بمشاركة 600 رياضي ورياضية من 68 بلدا.وكانت عناصر المنتخب التونسي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة تحصلت يوم الاربعاء على ذهبيتين عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي ومحمد فرحات شيدة في الوثب الطويل الى جانب برونزية بواسطة عباس السعيدي في سباق 1500متر.ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي ووليد كتيلة وعباس السعيدي ومحمد فرحات شيدة وسنية منصور.