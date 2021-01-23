الرابطة 1 - اتحاد بن قردان يلتحق مؤقتا بالترجي الرياضي في الصدارة

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النادي البنزرتي - النادي الصفاقسي 1 - 1



متابعة - التحق نادي اتحاد بن قردان، مؤقتا، بالترجي الرياضي التونسي، في صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اثر فوزه اليوم، على ضيفه شبيبة القيروان بنتيجة هدفين لصفر، ضمن لقاءات الجولة التاسعة.وسجل محمد بن طرشة هدفي اتحاد بن قردان من ضربتي جزاء في الدقيقتين 32 و62.و رفع اتحاد بن قردان، بهذا الفوز، رصيده من النقاط الى 16 نقطة بالتساوي مع الترجي الرياضي الذي يلعب حاليا ضد الملعب التونسي فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند نقطة واحدة في المرتبة الاخيرة.تعادل النادي البنزرتي مع النادي الصفاقسي (1-1) في اللقاء الذي دار بينهما اليوم السبت في افتتاح الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وافتتح النيجيري كينغسلي ايدوو باب التسجيل للنادي الصفاقسي في الدقيقة 31، فيما عدّل نادر الجربي النتيجة للنادي البنزرتي في الدقيقة 55.