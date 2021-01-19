الهيئة المستقلة للانتخابات تنظر غدا في طلب منخرطي النادي الافريقي

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انها احالت طلب اصحاب الانخراطات بالنادي الافريقي بتعهد الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة والاشراف على الانتخابات السابقة لاوانها للنادي الافريقي التي ورد عليها امس الاثنين للهيئة المستقلة التي ستجتمع غدا الاربعاء للنظر في هذا الطلب والبت في الموضوع.وذكرت الجامعة بأنها عاينت بتاريخ الأربعاء 13 جانفي 2021 وضعية انحلال الهيئة المديرة للنادي الإفريقي وذلك وفقا للفصلين 35 و 40 من القانون الأساسي للنادي الإفريقي ولمختلف المراسلات الواردة منه للجامعة التونسية لكرة القدم.وكان النادي الافريقي اعلن في وقت سابق من هذا الشهر برمجة جلسة عامة انتخابية سابقة لاوانها يوم الاحد 28 فيفري المقبل تسبقها جلسة عامة تقييمة وذلك اثر استكمال التقرير المالي لموسم 2019-2020.ويمر النادي الافريقي بظروف مالية وادارية صعبة بسبب الديون المتراكمة والتي حالت دون تاهيل اللاعبين المنتدبين الجدد الى جانب مطالبة الاحباء برحيل الرئيس الحالي للفريق عبد السلام اليونسي.ر-هس