جائزة الابداع الادبي والفكري لمعرض تونس الدولي في دورته 36

في اطار تثمين ما يقدمه المبدعون والباحثون والمترجمون للثقافة الوطنية والتشجيع على الابتكار والتأليف، رصدت الهيئة المديرة لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين التي ستنعقد من 2 الى 11 افريل 2021 جملة من الجوائز المالية تتراوح قيمتها بين 10 و15 الف دينار وتسند هذه الجوائز لافضل الاعمال في مجال الابداع الادبي والفكري، حيث تم رصد منح بقيمة 15 الف دينار لجائزة المعرض في مجالات الرواية والشعر والقصة والبحوث والدراسات والترجمة والنشر. كما تم تخصيص جائزة بقيمة 10 الاف دينار لافضل الكتابات في مجالي ادب الطفل وادب اليافعين.واوضحت الهيئة المديرة للمعرض في بلاغ انه يتعين على الراغبين في الترشح لهذه الجوائز ان يتقدموا بملفات ترشحهم في اجل لا يتجاوز 19 فيفري 2021 بدخول الغاية.ويشترط على صاحب العمل المرشح ان يكون تونسي الجنسية وان يكون الكتاب المرشح صادرا بين غرة جانفي 2019 وموفي ديسمبر 2020 مع الاشارة الى ان الاعمال التي تم ايداعها في السنة الماضية تبقى سارية المفعول.كما يشترط ان يرفق الملف المرشح لجائزة الترجمة بنسخة من النص الاصلي المترجم والا يكون الكتاب المرشح لجائزة الابداع الفكري والدراسات النقدية قد انجز في اطار بحث جامعي لنيل شهادة علمية.كما لا تقبل الكتب التي سبق ان تحصلت على جائزة من اي جهة تونسية او اجنبية والمؤلفات المنشورة على الحساب الخاص.ويشتمل ملف الترشح لاحدى هذه الجوائز وجوبا على نسخة من عقد النشر واستمارة ترشح للجائزة معمرة بدقة تسحب من موقع المعرض www.foiredulivre.nat.tn كما يشترط ان يتضمن الملف سيرة ذاتية للمؤلف او المترجم وصورة شخصية حديثة عالية الجودة وخمس نسخ من الكتاب المرشح ونسخة من الكتاب الاصلي في ما يخص ملفات الترشح لجائزة الترجمة.اوتودع ملفات الترشح بإدارة معرض الكتاب الدولي او ترسل بالبريد مضمون الوصول على العنوان التالي // معرض تونس الدولي للكتاب 16 مكرر نهج النمسا لافايات - تونس 1002 .وفي ما يلي قائمة الجوائز جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في الرواية وقيمتها 15000 د جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في الشعر وقيمتها 15000 د جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في القصة وقيمتها15000 د جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في البحوث والدراسات وقيمتها 15000 د جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في الترجمة وقيمتها 15000 د جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في ادب الأطفال وقيمتها 10000 د جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في ادب اليافعين وقيمتها 10000د جائزة النشر وقيمتها 15000 د