الشركة التونسية للملاحة تعلن عن انطلاق الحجز على خطي مرسيليا وجنوة للموسم الصيفي 2021

أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن انطلاق عمليات الحجز على خطي مرسيليا وجنوة للموسم الصيفي 2021 على متن سفينتي "تانيت " و"قرطاج" وعن برمجة 9 رحلات على خط جرجيس على متن السفينة "قرطاج" على النحو التالي:- مرسيليا / جرجيس :03 جويلية 2021 / 17 جويلية 2021 / 07 أوت 2021.- جنوة / جرجيس :28 اوت 2021 / 08 سبتمبر 2021.- جرجيس / مرسيليا :09 اوت 2021 / 30 اوت 2021 / 10 سبتمبر 2021.- جرجيس / جنوة :05 جويلية 2021.