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الشركة التونسية للملاحة تعلن عن انطلاق الحجز على خطي مرسيليا وجنوة للموسم الصيفي 2021

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 17:01 قراءة: 0 د, 26 ث
أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن انطلاق عمليات الحجز على خطي مرسيليا وجنوة للموسم الصيفي 2021 على متن سفينتي "تانيت " و"قرطاج" وعن برمجة 9 رحلات على خط جرجيس على متن السفينة "قرطاج" على النحو التالي:

- مرسيليا / جرجيس :
03 جويلية 2021 / 17 جويلية 2021 / 07 أوت 2021.


- جنوة / جرجيس :
28 اوت 2021 / 08 سبتمبر 2021.

- جرجيس / مرسيليا :
09 اوت 2021 / 30 اوت 2021 / 10 سبتمبر 2021.

- جرجيس / جنوة :
05 جويلية 2021.

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