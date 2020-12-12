انس جابر: هدفي سنة 2021 التمركز ضمن العشرة الاوائل في التصنيف العالمي

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أكدت لاعبة التنس التونسية أنس جابر أنّ هدفها سنة 2021 يتمثل في التمركز من بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي مشيرة الى انها قادرة على كسب هذا التحدي لا سيما بعد التجربة الكبيرة التي اكتسبتها سنة 2020.وأوضحت خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بالمنستير أنّها حاليا وكعادتها في كلّ سنة بصدد التدرب والاستعداد لموسم 2021 مؤكدة سعادتها بالتدرب تحت اشراف اطار فني تونسي.وتقدمت البطلة التونسية بالشكر للدعم الكبير الذي حظيت به من قبل الجمهور وكذلك المستشهرين بما ساعدها على تحقيق نتائج جيدة سنة 2020.وأفادت أنّ برنامج الدورات المقبلة ما زال غير واضح كثيرا بسبب جائحة كورونا مبينة أنّه حسب المعلومات الأولية ستنظم دورة في أبو ظبي أو في الفجيرة يوم 4 جانفي المقبل ثم دورة في استراليا.وتعرضت أنس جابر الى الصعوبات التي مرت بها بسبب جائحة كورونا وخاصة خلال شهر أوت الماضي في دورة الولايات المتحدة المفتوحة التي خضعت خلالها الى قيود الاجراءات الصحية المفروضة على الجميع مضيفة أنّ الظروف في دورة رولان غاروس 2020 كانت ايضا صعبة جدّا إذ كان الطقس باردا وممطرا غير أنّ هذه الدورة كانت إيجابية بالنسبة إليها على مستوى النتائج (الدور ثمن النهائي).وأفادت رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي من جهتها أنّ أنس جابر تقوم حاليا بتربص في المنستير يتواصل 30 يوما مؤكدة أنّها لاعبة متألقة شرفت الراية التونسية في المحافل الدولية وهي تحتل المركز 31 في تصنيف اللاعبات المحترفات ولها طاقم تدريب تونسي من بينه المدرب عصام الجلالي وجميعهم بصدد القيام بعمل كبير علاوة على حرص الجامعة التونسية للتنس على مزيد تطوير اداء هذه اللاعبة وتحسين تصنيفها من ذلك أنّها تكفلت منذ سنتين بدفع أجرة المعد البدني.وأكدت الموهلي أنّ سلطة الإشراف مكنت اللاعبة أنس جابر من اعتماد محترم لم تتسلمه بعد غير أنّ "لنا ثقة في سلطة الإشراف" علاوة على دعم المستشهرين لأنس جابر سفيرة كرة المضرب التونسية في كلّ المحافل الدولية.