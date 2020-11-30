قبلي: وقفة احتجاجية لمهندسي المؤسسات والمنشات العمومية في اطار الاضراب الوطني للدفاع عن مطلبهم في التمتع بالزيادة الخصوصية

وات -

نفذ مهندسو المؤسسات والمنشات العمومية اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية قبلي في اطار الاضراب الذي اقره مجلس عمادة المهندسين ايام 30 نوفمبر الجاري و1 و2 ديسمبر، وفق ما ذكره كاتب عام عمادة المهندسين بالجهة الهادي بن علي ل(وات) واوضح المصدر ذاتهان هذا التحرك الاحتجاجي ينتظم على خلفية "حرمان مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية من الزيادة الخصوصية التي يتمتع بها مهندسو الوظيفة العمومية بموجب اتفاقية 5 سبتمبر 2019"، واشار الى ان العمادة الوطنية "اعترضت على هذا الاجراء وطالبت الحكومة باصلاح الخطا الذي لم يتم تداركه من قبلها مع عدم التجاوب مع مطلب العمادة، الامر الذي دفعها الى تنظيم اضراب حضوري يوم 27 اكتوبر الفارط، ثم التوجه نحو الاضراب بثلاثة ايام انطلاقا من اليوم" كما بين ان المهندسين "راعوا كثيرا الظروف التي تمر بها البلاد، الا ان الحكومة لم تقدر ذلك بل ان المهندسين باتوا يتعرضون الى الكثير من الضغوط التي اضطرت الكثير منهم الى الهجرة" وفق تقديره، واشار الى ان كافة اشكال التصعيد في هذا التحرك الاحتجاجي مطروحة من اجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة.