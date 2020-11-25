الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 25 نوفمبر 2020

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اريانة: تسجيل 356 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمؤسسات التربوية ونسبة التعافي منه 60ر89 بالمائة

الكاف-كوفيد19: تسجيل 5 حالات وفاة جديدة و 76 حالة إصابة

ولاية تونس: تراجع الوفايات بفيروس كورونا في ولاية تونس من 16 إلى وفاة وحيدة

قابس: تسجيل حالة وفاة و72 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

منوبة : تسجيل 11 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و06 حالات تعاف

توزر: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع اجمالي الإصابات الى 1220

صفاقس: رصد 109 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة و72 حالة شفاء

زغوان : تسجيل حالتي وفاة جديدتين و7 إصابات بفيروس كورونا

مدنين: تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 21 اصابة بجزيرة جربة و44 حالة شفاء



القصرين: حالة وفاة واحدة و 108 إصابات جديدة جديدة جراء وباء الكورونا

المنستير: 3 وفيات و10 إصابات جديدة بكورونا

بلغ مجموع الاصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمؤسسات التربوية والجامعية بولاية اريانة منذ العودة المدرسية الى غاية يوم 20 نوفمبر الجاري، 356 اصابة منها 170 تلميذا و178 اطارا تربويا و06 من الطلبة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وفق تقرير الهياكل الصحية والتربوية بالجهة .وحسب ذات التقرير الذي تحصلت (وات) على نسخة منه فان نسبة التعافي من الفيروس في صفوف التلاميذ والمربين ومختلف العاملين في الحقلين التربوي والجامعي بلغ 60ر89 بالمائة، اما نسبة الوفايات بالفيروس فلم تتجاوز 2ر0 بالمائة من مجموع الاصابات المسجلة.وسجلت اعلى نسبة من الاصابات بالوباء داخل المدارس والمعاهد والجامعات بالجهة خلال شهر اكتوبر الفارط بنحو 246 اصابة يليها شهري سبتمبر ب72 اصابة ونوفمبر الجاري ب38 اصابة .كما يؤكد التقرير ان عدد حالات الشفاء التام المسجلة الى حد الان بلغ 319 حالة ليستقر عدد الحالات الحاملة لفيروس في حدود 37 اصابة مؤكدة من مجموع 356 اصابة مسجلة اما حالات الاشتباه بالاصابة فبلغت 199 حالة اشتباه منها حالتي اشتباه برياض الاطفال والمحاضن بكل من سكرة وقلعة الاندلس.يشار الى ان نسبة التعافي من فيروس "كورونا" المستجد في صفوف الطلبة بلغت الى حد اليوم 100 بالمائة وذلك بنحو 14 مؤسسة جامعية بعد ان تم تسجيل اصابة 17 طالبا من مجموع 1189 طالبا اغلبهم يزاول الدراسة بمؤسسات جامعية باريانة المدينة اي بنسبة اصابات بلغت 43ر21 بالمائة من اجمالي الاصابات داخل الحرم الجامعي بالجهة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" وعن اصابة 76 شخصا بالعدوى، وذلك ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 75 حالة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 2418 حالة.وتأتي هذه الحصيلة الجديدة، بعد بعد ورود نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 114عينة تم رفعها يوم 23 نوفمبر الجاري، وفق ذات المصدر.في المقابل، تعافى 2014 شخصا من المرض، ولا يزال 387 شخصا في الحجر الصحي، 236 منهم في مدينة الكاف، و60 في الدهماني، و40 في القصور التي بدأ ينتشر فيها الفيروس بشكل ملفت للنظر مع تزايد عدد الاصابات يوما بعد يوم.تراجع عدد الوفايات بسبب الاصابة بفيروس كورونا في ولاية تونس من 16 وفاة يوم 29 أكتوبر الماضي إلى وفاة واحدة يوم أمس الأربعاء وفق ما ذكره أفصح عنه المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر.وقال الأربعاء في تصريح ل(وات) انه تم تسجيل يوم أمس حالة وفاة وحيدة لرجل يبلغ من العمر 80 عاما في المستشفى ليبلغ العدد الجملي للوفايات بالولاية إلى 409 حالات منذ فتح الحدود يوم 27 جوان 2020 وأكد أن الوضع الوبائي في ولاية تونس يشهد عموما استقرارا مشددا على وجوب مواصلة تقيد المواطنين بالإجراءات الصحية المتبعة من خلال وجوب ارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المغلقة واحترام التباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار.وأفاد بانه تم يوم أمس الثلاثاء تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الحاملة للفيروس إلى 4017 حالة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان 2020 كما أوضح طارق بن ناصر أن هناك 750 حالة حاملة للفيروس بينما تم تعداد 3267 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي ويمكن اعتبارهم تماثلوا للشفاء.وبالنسبة إلى عدد الأشخاص المقيمين في المستشفيات فقد بلغ عددهم 405 أشخاص منهم 188 شخصا مقيما في المستشفيات العمومية و 217 شخصا يرقدون في المصحات الخاصة.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 لساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بقابس الجنوبية، ليبلغ بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس 67 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 156 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس، وأن 72 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان الاصابات توزعت الى 21 اصابة بقابس الجنوبية، و13 اصابة بقابس المدينة، و11 اصابة بكل من الحامة وقابس الغربية، و07 اصابات بغنوش، و04 اصابات بمارث، و03 اصابات بمطماطة الجديدة، واصابتين ( 02 ) بوذرف.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بالفيروس بلغ في ولاية قابس 3063 اصابة، تجاوز 2534 شخصا منهم مرحلة نقل العدوى، وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 528 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى من بينها 139 حالة بقابس الجنوبية، و129 حالة بقابس المدينة وتعتبر "منطقة حمراء"، و95 حالة بالحامة، و40 حالة بغنوش.سجّلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء ، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و06 حالات تعافي و حالاتي وفاة أمس الثلاثاء، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية مكتب (وات) بمنوبة.وارتفع بذلك عدد حالات الشفاء منذ بداية الجائحة إلى 1146 حالة، متجاوزا عدد الحالات النشطة والبالغة إلى غاية اليوم 669 حالة، منها 662 حالة محل إيواء ذاتي، و07 حالات بالمستشفيات.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (226 حالة)، وطبربة (147 حالة)، والجديدة (79 حالة)، ووادي الليل (60 حالة)، ودوار هيشر والمرناقية (52 حالة) لكل منهما، وبرج العامري (31 حالة)، والبطان (22 حالة).يُذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1957 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 143 حالة وفاة (تم جلب جثمان حالة منها من فرنسا)، و1146 حالة شفاء، فيما لاتزال 669 حالة نشيطة.وردت على مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر مساء الثلاثاء نتائج 62 تحليل مخبري كشفت عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة الى 23 إصابة بتوزر المدينة وبمعدل إصابة واحدة في كل من نفطة وحامة الجريد ودقاش.وترتفع بهذه الإصابات الجديدة اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 1220 حالة من بينهم 248 حالة ما تزال نشطة وحاملة للفيروس و951 حالة تعافي الى جانب تسجيل 21 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة كما سجلت الجهة عددا من الإصابات في القطاع الصحي توزعت الى 16 لدى الإطار الطبي و156 لدى إطارات شبه طبية.وللإشارة كذلك فإن معتمدية توزر المدينة سجلت أعلى معدل إصابات ب 724 إصابة منذ بداية الجائحة وأعلى معدل وفيات بعشر حالات هذا وبين تحيين للإدارة الجهوية للصحة أن حالات التعهد بالمستشفيات لأشخاص حاملين للفيروس تتمثل في إيواء ثمانية أشخاص بأقسام الكوفيد 19 بالمستشفى الجهوي والمستشفيات وأربعة أشخاص وقع ايواءهم في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر.تم رصد 109 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة و72 حالة تعافي من الوباء، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة ويقيم بقسم العناية المركز بوحدة "كوفيد إنعاش" بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حاليا 15 مصابا بالفيروس، وفي وحدة "كوفيد أوكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 73 مصابا، وبالمصحات الخاصة 36 مصابا.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء طبقا للمعطيات الجديدة 164 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية المثبتة بالتحاليل المخبرية 6197 حالة، وعدد المتعافين من الوباء 5078 شخصا، كما بلغ عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الإصابات بالوباء 27634 تحليلا.سجّلت ولاية زغوان ليلة البارحة الثلاثاء حالتي وفاة جديدتين نتيجة الاصابة بفيروس كورونا لامرأتين ، الأولى تقيم في معتمدية الناظور وتبلغ من العمر 58 سنة توفيت بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة ، والثانية أصيلة منطقة سمنجة تبلغ من العمر76 سنة خضعت للعلاج لمدة 10 أيام بوحدة الكوفيد بزغوان حسب ما صرّح به اليوم سهيل بالي المدير الجهوي للصحة لـ "وات " ، حيث أشار إلى أن عدد الوفيات في الجهة ارتفع على إثر ذلك إلى 56 حالة وفاة منذ 27 جوان 2020 تاريخ فتح الحدود وأضاف بالي أن مصالح الصحة بالجهة رصدت بواسطة التحاليل السريعة 7 إصابات بالفيروس ارتفع بموجبها إجمالي الاصابات إلى 1051 حالة منها 80 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية .سجّلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة شفاء من جملة نتائج تحاليل 295 عينة وردت عن مختلف المخابر الخاصة والمرجعي بمستشفى الصادق المقدم بجربة ليرتفع بذلك عدد المصابين منذ ظهور الجائحة بالجهة في شهر مارس الماضي الى 1456 اصابة وعدد المتعافين الى 1036 حالة شفاء وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بعدد مرتفع بلغ 21 اصابة بجزيرة جربة منها 15 اصابة بجربة حومة السوق بعد انخفاض في الاصابات في اليومين الماضيين فيما جاءت بقية الاصابات بمعتمدية مدنين الجنوبية بعدد 7 اصابات وسيدي مخلوف 5 اصابات وجرجيس 4 اصابات ومدنين الشمالية 3 اصابات وكل من بني خداش وبن قردان اصابتين.اما حالات الشفاء فتتوزع بين 13 حالة شفاء بحومة السوق و9 بمدنين الشمالية و8 بسيدي مخلوف و5 بمدنين الجنوبية و3 بميدون وحالة شفاء في كل من بني خداش وبن قردان واجيم.وحسب الدكتور زيد فان نتائج 12 عينة لاعوان الامن خالطوا احد زملائهم المصاب جاءت سلبية ما يثبت سلامتهم من فيروس كورونا.رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين ، مساء أمس الثلاثاء ، 108 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد عقب صدور نتائج تحاليل 203 عينة تم تحليلها بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بالقصرين( 171 عينة كشفت إصابة 94 إصابة ) وبالمخبر الخاص ( 7 عينات كانت جميعها ايجابية ) مع تحاليل سريعة ( 21 تحليلة فيهم 7 إصابات جديدة ) مما يرفع من عدد المصابين بالجهة منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الإربعاء الى 2118 حالة اصابة.كما رصدت ذات المصالح مساء أمس حالة وفاة جديدة تخصّ امراة تبلغ من العمر 90 سنة كانت تقيم بقسم كوفيد19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالولاية الى 99 حالة وفاة منذ بدء الموجة الثانية لفيروس " كورونا" وفق ما افاد به (وات) المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعبانبي .وبيّن الشعباني في تصريحه أن 5 مصابين يخضعون حاليا لعملية التنفس الإصطناعي بقسم كوفيد19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين كما يخضع شخصان آخران للتنفس بالأكسجين في قسم الانعاش فيما يواصل 20 مريضا الاقامة بذات المستشفى و ينتظر 5 أشخاص (حالتهم مستقرة ) نتائج تحاليلهم لتمكينهم من مغادرة المستشفى.وشدّد بالمناسبة على ضرورة إحترام كافة المواطنين لقواعد حفظ الصحة والإلتزام بحمل الكمامات وتكريس التباعد الجسدي مع ضرورة تقّيد الحاملين للفيروس بتراتيب الحجر الصحي الذاتي الإجباري ، واصفا الوضع الوبائي بالجهة بالحرج في ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة والوفاة بسبب تراخي المواطنين وعدم التزامهم بقواعد حفظ الصحة ومقتضيات البرتوكول الصحي .لطيفةسجّلت ولاية المنستير تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى 10 إصابات أمس مقابل أكثر من 50 إصابات سابقا ليرتفع مجموع الإصابات إلى 5266 إصابة، في حين شهد معدّل الوفيات استقرارا بين حالتي وفاة و3 وفيات يوميّا حيث سجلت 3 وفيات جديدة ليتطور المجموع إلى 134 وفاة حسب آخر حصيلة محيّنة على الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء وفق ما ذكره لـت( وات) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.وشملت الإصابات الجديدة أربعة معتمديات من مجموع 13 معتمدية بالجهة وتوزعت إلى 4 إصابات بجمال، و3 إصابات بالمنستير، وإصابتين بالمكنين، وإصابة واحدة بقصر هلال.وارتفع مجموع حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير إلى 3879 حالة بعد شفاء 77 حالة جديدة منذ 15 مارس 2020 وإلى غاية 24 نوفمبر الجاري.وانهي مجموع 28 ألفا و547 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري.ولا يزال في الجهة 1253 شخصا حاملا لفيروس كورونا المستجد، و2939 شخصا في الحجر الصحي الذاتي في حين لا يوجد أي شخص في الحجر الصحي الاجباري بعد أن استكمل أمس 87 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي الاجباري حسب حمودة الببة.