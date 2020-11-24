بنزرت: اللجنة الجهوية للمناطق الصناعية تدعو الى سحب الموافقات المبدئية للمنتصبين بالمناطق الصناعية دون انجاز مشاريعهم

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دعت اللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية بولاية بنزرت خلال جلسة عمل قطاعية التامت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، لسحب الموافقات المبدئية للمنتصبين بالمناطق الصناعية بالجهة الذين لم ينجزوا مشاريعهم بعد 3 سنوات من حصولهم على التراخيص، وذلك وفق الإجراءات القانونية الواجبة، وإعادة توظيف تلك المقاسم وتوزيعها على الراغبين فعلا في الانتصاب والعمل وتشغيل اليد العاملة من كافة المستويات المهنية والسنية القانونية.وتضم القائمة المقترحة 12 مقسما صناعيا مع استثناء كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، والوكالة الفنية للنقل البري، وكافة البنايات المغلقة بمنطقة غزالة بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية الواجبة في الغرض.واقرت اللجنة ايضا امهال الشركة الوطنية لتوزيع البترول 3 اشهر لانجاز مشروعها المبرمج بالمنطقة الصناعية بجرزونة او سحب الموافقة المبدئية وإعادة توظيف المقسم المقترح لفائدتها، وامهال المتحصلين على المقسم عدد 6 والمقسم عدد8 بالمنطقة الصناعية بمنزل بورقيبة والمقسم عدد 3 بالمنطقة الصناعية تينجة 3 اشهر لانجاز المشاريع قبل إقرار السحب للترخيص المبدئي.كما تولت اللجنة الجهوية للمناطق الصناعية بولاية بنزرت التى اشرف عليها والي الجهة محمد قويدر وحضرها ممثلون عن المصالح المعنية، اسناد تراخيص مبدئية لفائدة 3 مستثمرين للانتصاب بكل من منطقتي اوتيك وسجنان لانجاز مشروع تركيب وصناعة المعدات المنزلية بطاقة تشغيل تعادل 200 موطن عمل باوتيك ومشروع بيت تفقيص فراخ مكملة لمشروع تربية وانتاج الدواجن بسجنان بطاقة تشغيل تعادل 45 موطن عمل ومشروع صناعات معدنية بسجنان بطاقة تشغيل تعادل 80 موطن عمل.