صفاقس: افتتاح الدورة التاسعة لصالون المؤسسة تحت عنوان ''فضاء للعرض وريادة الأعمال''

Mercredi 26 Février 2020



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- بمشاركة عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص وباعثي المشاريع والصناعيين والتجار والحرفيين والفلاحين ومسدي الخدمات في مختلف الاختصاصات، افتتحت صباح اليوم الأربعاء بمعرض صفاقس الدولي فعاليات الدورة التاسعة لصالون المؤسسة بصفاقس الذي ينظمه مركز أعمال صفاقس يومي 26 و27 فيفري الجاري بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت عنوان "فضاء للعرض وريادة الأعمال".كما شاركت في فعاليات هذه الدورة من خلال العرض والتظاهرات الموازية عديد الجمعيات التنموية والوزارات ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والبنوك والمؤسسات المالية وهياكل مساندة الاستثمار التي عرضت ما يتوفر لديها من برامج وخطط تنموية وتدخلات لفائدة المؤسسات والمستثمرين والباعثين الشبان.واشتمل الصالون بالخصوص على فضاء للعرض تركزت مضامينه على مرافقة الباعثين وتمويل المشاريع والتنمية الجهوية والفرانشيز والمؤسسات الناشئة والتطوير والتجديد والصناعات الذكية وفضاء ثان للملتقيات الكبرى (حول مواضيع "آليات تمويل المشاريع" و"قصص نجاح المؤسسات الناشئة") والندوات المصغرة يصل عددها إلى 80 ندوة مصغرة حول مواضيع اقتصادية ومهنية وتقنية مختلفة موجهة للعارضين والمهنيين.كما يشتمل الصالون على فضاء ثالث خاص بالورشات والموائد المستديرة ولقاءات الشراكة من أبرزها مائدة مستديرة حول آليات تمويل المؤسسة عن طريق السوق المالية تنظمها بورصة تونس ومركز المسيرين الشبان واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وورشة لتمويل المشاريع وملتقى حول الشراكة التونسية النيجيرية من تنظيم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبحضور وفد هام من رجال أعمال نيجيريين يمثلون 12 مؤسسة نيجيرية.وبينت المدير العامة لمركز أعمال صفاقس إكرام مقني خلال حفل الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة المعارضية الهامة أن قيمة الصالون تكمن في فرصة التلاقي التي يتيحها بين الباعثين الشبان وحاملي أفكار المشاريع من جهة والباعثين والجامعيين وأصحاب المؤسسات وممثلي هياكل المساندة من جهة ثانية.وأكدت أن لجنة تنظيم الصالون سعت من خلال هذه الدورة الجديدة إلى إبراز مختلف الإمكانيات والامتيازات والبرامج والآليات المتوفرة لفائدة المؤسسة والاستثمار والتحسيس بأهمية المبادرة وبثقافة ريادة الأعمال والحث على الاستثمار وبعث المشاريع فضلا عن تحسين مناخ الأعمال.من جهته أكد المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة على أهمية العمل التشاركي في هذا الصالون وما يسعى إليه من ترسيخ للثقافة الاستثمارية وثقافة ريادة الأعمال لدى الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة وتثمين مكامن الذكاء الاصطناعي والتجديد التكنولوجي.وذكر بعدد من التظاهرات التي نظمتها وكالة النهوض بالصناعة بغاية تشجيع المنتوج الوطني منها تظاهرة "لبسني تونسي" في مجال الجلود والأحذية والتظاهرة حول الصناعة الذكية 4.0 والأيام الشراكة في القطاع الخاص بمختلف ولايات الجمهورية معتبرا أن المشاركة في تنظيم صالون المؤسسة هدفه المواصلة في هذه "الديناميكية الإيجابية" الداعمة للاستثمار والتشغيل والشراكة وتشبيك العلاقات بين مختلف المتدخلين في المجال.وثمن والي صفاقس أنيس الوسلاتي بدوره جهود مختلف المتدخلين في تحسين مناخ الأعمال في تونس وفي مقدمتهم المانحين الماليين وكل الفاعلين في المجال الاقتصادي على الصعيدين الجهوي والمركزي الذين ساهموا في إقامة الصالون كتظاهرة ما فتئت تساهم في تعزيز مكانة صفاقس كقاطرة التنمية الاقتصادية في البلاد ولا سيما في الجنوب التونسي.وشدد الوالي على ضرورة المراهنة على الأنشطة التكنولوجية الواعدة التي توفر القيمة المضافة العالية وبما يساهم في دعم المشاريع التنموية وتوقع أن تساهم مجموعة من المشاريع المبرمجة في الجهة ومنها بالخصوص تطوير ميناء الصخيرة وربط مطار صفاقس بالمدن العالمية الكبيرة واحداث مشروع المنطقة اللوجيستية بقرقور في مزيد تحسين مناخ الأعمال والجاذبية الاستثمارية للجهة.من جهة أخرى، قدم المختص في التصرف في الموارد الطبيعية بالبنك الدولي توفيق بنونة عرضا عن تدخلات هذه المؤسسة المالية الدولية في تونس من أجل دعم القطاع الخاص ودفع التصدير والمشاريع المجددة فضلا عن مشاريع دعم المناطق المهمشة وضعيفة الإمكانيات وذلك في إطار شراكة تهدف الى تحسين مؤشرات التشغيل والادماج الاقتصادي للفئات الهشة ولا سيما فئات الشباب والحرفيين والفلاحين.وقال إن البنك يمول حاليا 15 مشروعا بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي في مختلف المجالات المذكورة آنفا.