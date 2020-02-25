نقابة أعوان وزارة الخارجية تدعو إلى تنقية المناخ الاجتماعي وترفض المساس بالمسارات المهنية لمنظوريها

Mardi 25 Février 2020
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وات - عبّرت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها ، عن استيائها لما آلت اليه الأوضاع داخل الوزارة، معبرة عن رفضها المطلق للمساس بالمسارات المهنية لمنظوريها بمختلف أسلاكهم ورتبهم.
ودعت النقابة سلطة الإشراف إلى تنقية المناخ الاجتماعي في الوزارة، "وتجنب تعكيره، وتدارك الخروقات الحاصلة، والالتزام بالشفافية والمهنية".
وعبرت النقابة في بيانها أيضا عن استنكارها لما قالت إنه "استغلال مشين من قبل أعلى هرم الإدارة للفراغ الحاصل داخل الوزارة" وانتهاج "سياسة المحاباة والمحسوبية"، مشيرة إلى أن الوضع في الوزارة "بات ينبئ بالانفجار"، حسب نص البيان.
وطالبت، في هذا الإطار، بفتح مناظرة لكافة الأسلاك بمختلف رتبها وأصنافها دون استثناء، كما طالبت بفتح تحقيق في مناظرة الترقية بعنوان سنة 2013، وبعدم تعيين أعوان محليين جدد، وتعويض الأعوان المنتهية مهامهم بأبناء الوزارة، وذلك تطبيقا لمحضر اتفاق سابق مؤرخ في 21 اكتوبر 2011.
كما شددت النقابة على ضرورة "النأي بالمرفق الدبلوماسي عن التجاذبات السياسية، والالتزام بمبدأ الحيادية والمهنية والكفاءة في التعيين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج".
وات - عبّرت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها ، عن استيائها لما آلت اليه الأوضاع داخل الوزارة، معبرة عن رفضها المطلق للمساس بالمسارات المهنية لمنظوريها بمختلف أسلاكهم ورتبهم.
ودعت النقابة سلطة الإشراف إلى تنقية المناخ الاجتماعي في الوزارة، "وتجنب تعكيره، وتدارك الخروقات الحاصلة، والالتزام بالشفافية والمهنية".
وعبرت النقابة في بيانها أيضا عن استنكارها لما قالت إنه "استغلال مشين من قبل أعلى هرم الإدارة للفراغ الحاصل داخل الوزارة" وانتهاج "سياسة المحاباة والمحسوبية"، مشيرة إلى أن الوضع في الوزارة "بات ينبئ بالانفجار"، حسب نص البيان.
وطالبت، في هذا الإطار، بفتح مناظرة لكافة الأسلاك بمختلف رتبها وأصنافها دون استثناء، كما طالبت بفتح تحقيق في مناظرة الترقية بعنوان سنة 2013، وبعدم تعيين أعوان محليين جدد، وتعويض الأعوان المنتهية مهامهم بأبناء الوزارة، وذلك تطبيقا لمحضر اتفاق سابق مؤرخ في 21 اكتوبر 2011.
كما شددت النقابة على ضرورة "النأي بالمرفق الدبلوماسي عن التجاذبات السياسية، والالتزام بمبدأ الحيادية والمهنية والكفاءة في التعيين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج".
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