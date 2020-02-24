الدورة الأولي لصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة، من 26 فيفري الى 1 مارس 2020 بالكرم

Lundi 24 Février 2020
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وات - تستقطب الدّورة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة 2020، التي يحتضنها من 26 فيفري الى 1 مارس 2020 بالتوازي مع الدورة الرابعة للصالون الدولي للصالون الدولي للسلامة بشمال افريقيا 2020، بقصر المعارض بالكرم، زهاء 200 عارض من تونس والخارج.
وقال رئيس الغرفة النقابية الوطنية للكهرباء، الطّيب بالعيد، الاثنين بتونس، خلال ندوة صحفية لتقديم التظاهرة، أنّ الهدف من الصالون، الذي ينتظم بالتعاون مع المركز التونسي للمعارض والمؤتمرات، يكمن في جذب المستثمرين وتمكين الصناعيين من عرض جديدهم في مجال الصناعات الالكترونية". واضاف بالعيد "ان الأمر يتعلق بنقل المعارف التونسية، نحو القارة الافريقية ودعم الصادرات الوطنية.
علما وأنّ صادرات الصناعات الالكترونية تشكل 36 بالمائة من النّاتج الخام وتعد اول قطاع تصديري".
ولفت، في هذا السياق، الى أنّ 45 وفدا إفريقيا يمثلون خاصة الجزائر وليبيا ومورتيانا والكوت ديفوار، سيشاركون في هذه التظاهرة في ظل توقعات بزيارة اكثر 20 الف من المهنيين والافراد التونسيين و الاجانب لهذه التظاهرات.
يشار الى أنّ تونس تعدّ 2000 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الكهربائية وهي توفر 100 الف وظيفة وقدرة تصديرية في حدود 90 بالمائة.
وات - تستقطب الدّورة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة 2020، التي يحتضنها من 26 فيفري الى 1 مارس 2020 بالتوازي مع الدورة الرابعة للصالون الدولي للصالون الدولي للسلامة بشمال افريقيا 2020، بقصر المعارض بالكرم، زهاء 200 عارض من تونس والخارج.
وقال رئيس الغرفة النقابية الوطنية للكهرباء، الطّيب بالعيد، الاثنين بتونس، خلال ندوة صحفية لتقديم التظاهرة، أنّ الهدف من الصالون، الذي ينتظم بالتعاون مع المركز التونسي للمعارض والمؤتمرات، يكمن في جذب المستثمرين وتمكين الصناعيين من عرض جديدهم في مجال الصناعات الالكترونية". واضاف بالعيد "ان الأمر يتعلق بنقل المعارف التونسية، نحو القارة الافريقية ودعم الصادرات الوطنية.
علما وأنّ صادرات الصناعات الالكترونية تشكل 36 بالمائة من النّاتج الخام وتعد اول قطاع تصديري".
ولفت، في هذا السياق، الى أنّ 45 وفدا إفريقيا يمثلون خاصة الجزائر وليبيا ومورتيانا والكوت ديفوار، سيشاركون في هذه التظاهرة في ظل توقعات بزيارة اكثر 20 الف من المهنيين والافراد التونسيين و الاجانب لهذه التظاهرات.
يشار الى أنّ تونس تعدّ 2000 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الكهربائية وهي توفر 100 الف وظيفة وقدرة تصديرية في حدود 90 بالمائة.
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