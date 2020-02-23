تونس عاصمة تنس الطاولة الافريقية خلال الاسبوع المقبل

Dimanche 23 Février 2020



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وات

- ستكون تونس خلال الاسبوع المقبل عاصمة تنس الطاولة في القارة الافريقية، حيث تحتضن قاعة رادس من 24 الى 29 فيفري الجاري منافسات تجمع أبرز لاعبي هذا الاختصاص الرياضي في القارة.وسيكون حفل إفتتاح الكأس الإفريقية للفردي أكابر بقاعة رادس يوم غد الإثنين الساعة 16.30 وتحتضن قاعة رادس من 24 الى 26 فيفري الجاري كأس افريقيا للفردي (افضل 16) بمشاركة افضل 16 لاعبة وافضل 16 لاعب في القارة، وتعدّ هذه المسابقة تأهلية إلى كأس العالم للكبريات التي ستقام بتايلاند خلال شهر أكتوبر 2020 ومؤهلة لكأس العالم للأكابر التي ستقام بألمانيا خلال نفس الشهر.كما تقام بنفس القاعة دورة ترشيحية من 27 الى 29 الجاري.