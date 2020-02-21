برنامج تونس الذكيّة يوقع اتفاقات شراكة مع 8 مؤسسات تنشط في التكنولوجيات الحديثة

Vendredi 21 Février 2020
قراءة: 0 د, 40 ث
وات - تم توقيع اتفاقات شراكة، الجمعة، بين برنامج تونس الذكية و8 مؤسسات تنشط في قطاعات تكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي.
وترمي هذه الاتفاقات إلى خلق أكثر من 800 فرصة عمل لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا على امتداد السنوات الثلاث القادمة.
وأبرز وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، أنّ هذه الاتفاقات ستسمح بتطوير الاستثمار في القطاع الرقمي وتنمية قدرات تشغيل حاملي الشهادات العليا في المجال.
من جهته ذكر رئيس برنامج تونس الذكية، بدر الدين وايلي، أنّ البرنامج مكن من احداث نحو 20 ألف فرصة عمل منذ احداثه.
وأبرز الحركية، التي أحدثها القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة.
ويجسد برنامج تونس الذكية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لفائدة المستثمرين في مجال التكنولوجيات الحديثة بهدف جعل تونس مركزا اقليميا للتكنولوجيا (أوروبا وشمال افريقيا والشرق الاوسط).
وات - تم توقيع اتفاقات شراكة، الجمعة، بين برنامج تونس الذكية و8 مؤسسات تنشط في قطاعات تكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي.
وترمي هذه الاتفاقات إلى خلق أكثر من 800 فرصة عمل لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا على امتداد السنوات الثلاث القادمة.
وأبرز وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، أنّ هذه الاتفاقات ستسمح بتطوير الاستثمار في القطاع الرقمي وتنمية قدرات تشغيل حاملي الشهادات العليا في المجال.
من جهته ذكر رئيس برنامج تونس الذكية، بدر الدين وايلي، أنّ البرنامج مكن من احداث نحو 20 ألف فرصة عمل منذ احداثه.
وأبرز الحركية، التي أحدثها القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة.
ويجسد برنامج تونس الذكية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لفائدة المستثمرين في مجال التكنولوجيات الحديثة بهدف جعل تونس مركزا اقليميا للتكنولوجيا (أوروبا وشمال افريقيا والشرق الاوسط).
En continu
- Hier 20:10 قابس: أكثر من 70 عارضا في معرض قابس التجاري
- Hier 19:14 هل تكون 2020 سنة التجارة الإلكترونية في تونس
- Hier 21:27 الناصفي يستقيل من مشروع تونس
- Hier 17:46 جاري البحث عن شوقي الطبيب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:40
|12:40
|06:58
|05:31
|
10°
|21°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|8°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-8
|22°-8
|19°-11
|15°-7
|20°-6
Follow @babnet_Tunisie
(107 301) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 251) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 219) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 950) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 430) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 385) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 49 506) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 456) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 47 938) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 46 960) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 211) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 910) سيف الدين مخلوف: ملخر .. لن نقبل
( 43 713) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 692) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 458) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 054) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 039) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 34 895) فيروس كورونا: أكثر من 2400 حالة وف
( 34 547) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 32 705) ردا على محاولات تحجيمها : النهضة ت
Par:kamelnet ( )
Sur:لماذا نرحّب جدا.. وكثيرا.. بالأمير الحرّ في بلاد الأحرار