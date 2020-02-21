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برنامج تونس الذكيّة يوقع اتفاقات شراكة مع 8 مؤسسات تنشط في التكنولوجيات الحديثة

Vendredi 21 Février 2020

Vendredi 21 Février 2020
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وات - تم توقيع اتفاقات شراكة، الجمعة، بين برنامج تونس الذكية و8 مؤسسات تنشط في قطاعات تكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي.
وترمي هذه الاتفاقات إلى خلق أكثر من 800 فرصة عمل لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا على امتداد السنوات الثلاث القادمة.

وأبرز وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، أنّ هذه الاتفاقات ستسمح بتطوير الاستثمار في القطاع الرقمي وتنمية قدرات تشغيل حاملي الشهادات العليا في المجال.


من جهته ذكر رئيس برنامج تونس الذكية، بدر الدين وايلي، أنّ البرنامج مكن من احداث نحو 20 ألف فرصة عمل منذ احداثه.
وأبرز الحركية، التي أحدثها القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة.

ويجسد برنامج تونس الذكية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لفائدة المستثمرين في مجال التكنولوجيات الحديثة بهدف جعل تونس مركزا اقليميا للتكنولوجيا (أوروبا وشمال افريقيا والشرق الاوسط).


  
  
  

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