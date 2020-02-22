سليانة: إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ 3 اشخاص تورطوا في الاعتداء على أعوان ديوانة و ابقاء اخر في حالة سراح

Samedi 22 Février 2020
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وات - أصدرت النيابة العمومية بسليانة مساء امس الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حق 3 أشخاص تورطوا في عملية الاعتداء على 4 أعوان ديوانة السبت المنقضي فيما تمّ إبقاء الشخص الرابع في حالة سراح وفق ما صرح به صباح اليوم السبت مصدر مسؤول بالحرس الوطني لمراسلة (وات) في الجهة.
واضاف ذات المصدر ان الجناة أصيلي منطقة العلا من ولاية القيروان وتتراوح أعمارهم بين 32 و 30 و 35 سنة مشيرا إلى أن فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بسليانة تمكنت أوّل أمس الخميس من القبض على شخص عمد إلى افتكاك شقيقه من الدورية فضلا عن اتصاله بعدد من الأشخاص ليعلمهم بمكان الحادثة، أين التحقوا به وقاموا بالإعتداء على أعوان الديوانة.
يذكر أن 4 أعوان ديوانة تعرّضوا، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين السبت 15 فيفري والاحد 16 فيفري ، إلى الاعتداء بالعنف من قبل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابات متفاوتة في صفوفهم، وذلك على خلفيّة كمين نصبه أعوان الديوانة لمهرّبين في منطقة الروحية.
وقد أوضح مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة، أن دورية تابعة للديوانة بسليانة متكونة من 4 أعوان، قامت بنصب كمين لشاحنتين خفيفتين محملتين بالبنزين المهرّب في منطقة واقعة بين منطقة الحبابسة التابعة لمعتمدية الروحية وبين معتمدية مكثر، ومتاخمة لمنطقة العلا التابعة لولاية القيروان، ألقت خلاله من القبض على أحد المهرّبين فيما تمكن آخر من الفرار.
وأضاف، ذات المصدر، أنه وأثناء اقتياد المهرّب الذي ألقي القبض عليه الى سيارة الدورية في انتظار وصول التعزيزات لنقل البضاعة المحجوزة، فوجئ أعوان الديوانة بوصول حوالي 8 سيارات على متنها مجموعة من الأشخاص، عمدوا الى الاعتداء على الأعوان باستعمال بنادق صيد والرشق بالحجارة، فضلا عن افتكاك صديقهم المهرّب واسترجاع البضاعة المحجوزة والاستيلاء على سيارة تابعة للديوانة، تم العثور عليها في وقت لاحق بين منطقتي الحبابسة والعلا.
وات - أصدرت النيابة العمومية بسليانة مساء امس الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حق 3 أشخاص تورطوا في عملية الاعتداء على 4 أعوان ديوانة السبت المنقضي فيما تمّ إبقاء الشخص الرابع في حالة سراح وفق ما صرح به صباح اليوم السبت مصدر مسؤول بالحرس الوطني لمراسلة (وات) في الجهة.
واضاف ذات المصدر ان الجناة أصيلي منطقة العلا من ولاية القيروان وتتراوح أعمارهم بين 32 و 30 و 35 سنة مشيرا إلى أن فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بسليانة تمكنت أوّل أمس الخميس من القبض على شخص عمد إلى افتكاك شقيقه من الدورية فضلا عن اتصاله بعدد من الأشخاص ليعلمهم بمكان الحادثة، أين التحقوا به وقاموا بالإعتداء على أعوان الديوانة.
يذكر أن 4 أعوان ديوانة تعرّضوا، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين السبت 15 فيفري والاحد 16 فيفري ، إلى الاعتداء بالعنف من قبل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابات متفاوتة في صفوفهم، وذلك على خلفيّة كمين نصبه أعوان الديوانة لمهرّبين في منطقة الروحية.
وقد أوضح مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة، أن دورية تابعة للديوانة بسليانة متكونة من 4 أعوان، قامت بنصب كمين لشاحنتين خفيفتين محملتين بالبنزين المهرّب في منطقة واقعة بين منطقة الحبابسة التابعة لمعتمدية الروحية وبين معتمدية مكثر، ومتاخمة لمنطقة العلا التابعة لولاية القيروان، ألقت خلاله من القبض على أحد المهرّبين فيما تمكن آخر من الفرار.
وأضاف، ذات المصدر، أنه وأثناء اقتياد المهرّب الذي ألقي القبض عليه الى سيارة الدورية في انتظار وصول التعزيزات لنقل البضاعة المحجوزة، فوجئ أعوان الديوانة بوصول حوالي 8 سيارات على متنها مجموعة من الأشخاص، عمدوا الى الاعتداء على الأعوان باستعمال بنادق صيد والرشق بالحجارة، فضلا عن افتكاك صديقهم المهرّب واسترجاع البضاعة المحجوزة والاستيلاء على سيارة تابعة للديوانة، تم العثور عليها في وقت لاحق بين منطقتي الحبابسة والعلا.
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Par:kamelnet ( )
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