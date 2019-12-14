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الإدارة العامة للسجون والإصلاح تنفي صحة ما يتداول حول الوضع بسجن برج الرومي جراء انقطاع الماء الصالح للشراب

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
وات - نفت الإدارة العامة للسجون والإصلاح، السبت، ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع بسجن برج الرومي من جراء انقطاع الماء الصالح للشراب منذ 40 يوما، مؤكدة أن "تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأضافت في بلاغ توضيحي تلقت "وات" نسخة منه مساء السبت، أن "سجن برج الرومي، كبقية الوحدات السجنية، تقع زيارته من قبل هيئات ومنظمات الرصد والرقابة بصفة منتظمة ودورية".


وأكدت الادارة العامة للسجون والإصلاح أنها "لن تتوانى عن الدفاع عن منظوريها من إطارات وأعوان تجاه مثل هذه الادعاءات التي من شأنها إرباك هذه المؤسسة الأمنية الحساسة، مع احتفاظ الإدارة بحقها في تتبع مطلقي مثل هذه التدوينات جزائيا".

  
  
     
  

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