الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة العاشرة

Samedi 14 Decembre 2019



وات

- في ما يلي نتائج مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت:في صفاقس 2 مارس سكك الحديد الصفاقسي - الاولمبي الباجي 0-0في ملعب الرقبي بمساكن هلال مساكن - جمعية اريانة 1-0في رادس النجم الرادسي - مستقبل قابس 1-1في جرجيس -س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل السبيخة (حمزة جعيد)في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس ( اسامة رزق الله)في منزل بورقيبة - س 14 ملعب منزل ورقيبة - اولمبيك مدنين (مجدي بلحاج علي)في جربة ميدون امل جربة - جندوبة الرياضية 0-0في قابس الملعب القابسي - مستقبل وادي الليل 1-0في الرجيش مستقبل الرجيش - مستقبل القصرين 3-0في حمام سوسة امل حمام سوسة - جمعية جربة 1-1في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - قوافل قفصة 0-0في المرسى مستقبل المرسى - الملعب الصفاقسي 0-0