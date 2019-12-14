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الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة العاشرة

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت:

المجموعة الاولى


السبت 14 ديسمبر

في صفاقس 2 مارس سكك الحديد الصفاقسي - الاولمبي الباجي 0-0

في ملعب الرقبي بمساكن هلال مساكن - جمعية اريانة 1-0

في رادس النجم الرادسي - مستقبل قابس 1-1

الاحد 15 ديسمبر

في جرجيس -س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل السبيخة (حمزة جعيد)

في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس ( اسامة رزق الله)

في منزل بورقيبة - س 14 ملعب منزل ورقيبة - اولمبيك مدنين (مجدي بلحاج علي)

المجموعة الثانية

السبت 14 ديسمبر

في جربة ميدون امل جربة - جندوبة الرياضية 0-0

في قابس الملعب القابسي - مستقبل وادي الليل 1-0

في الرجيش مستقبل الرجيش - مستقبل القصرين 3-0

في حمام سوسة امل حمام سوسة - جمعية جربة 1-1

في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - قوافل قفصة 0-0

في المرسى مستقبل المرسى - الملعب الصفاقسي 0-0

  
  
     
  

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