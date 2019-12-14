الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة العاشرة

Samedi 14 Decembre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت:
المجموعة الاولى
السبت 14 ديسمبر
في صفاقس 2 مارس سكك الحديد الصفاقسي - الاولمبي الباجي 0-0
في ملعب الرقبي بمساكن هلال مساكن - جمعية اريانة 1-0
في رادس النجم الرادسي - مستقبل قابس 1-1
الاحد 15 ديسمبر
في جرجيس -س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل السبيخة (حمزة جعيد)
في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس ( اسامة رزق الله)
في منزل بورقيبة - س 14 ملعب منزل ورقيبة - اولمبيك مدنين (مجدي بلحاج علي)
المجموعة الثانية
السبت 14 ديسمبر
في جربة ميدون امل جربة - جندوبة الرياضية 0-0
في قابس الملعب القابسي - مستقبل وادي الليل 1-0
في الرجيش مستقبل الرجيش - مستقبل القصرين 3-0
في حمام سوسة امل حمام سوسة - جمعية جربة 1-1
في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - قوافل قفصة 0-0
في المرسى مستقبل المرسى - الملعب الصفاقسي 0-0
المجموعة الاولى
السبت 14 ديسمبر
في صفاقس 2 مارس سكك الحديد الصفاقسي - الاولمبي الباجي 0-0
في ملعب الرقبي بمساكن هلال مساكن - جمعية اريانة 1-0
في رادس النجم الرادسي - مستقبل قابس 1-1
الاحد 15 ديسمبر
في جرجيس -س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل السبيخة (حمزة جعيد)
في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس ( اسامة رزق الله)
في منزل بورقيبة - س 14 ملعب منزل ورقيبة - اولمبيك مدنين (مجدي بلحاج علي)
المجموعة الثانية
السبت 14 ديسمبر
في جربة ميدون امل جربة - جندوبة الرياضية 0-0
في قابس الملعب القابسي - مستقبل وادي الليل 1-0
في الرجيش مستقبل الرجيش - مستقبل القصرين 3-0
في حمام سوسة امل حمام سوسة - جمعية جربة 1-1
في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - قوافل قفصة 0-0
في المرسى مستقبل المرسى - الملعب الصفاقسي 0-0
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Par:Amir1 ( )
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