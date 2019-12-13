بنزرت: إحباط عملية إرهابيّة كانت تستهدف منشآت حساسة بالجهة

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - تمكّنت المصالح الأمنية المشتركة بمنزل بورقيبة وبنزرت، خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، من إحباط تنفيذ عملية إرهابية نوعية والكشف عن أفرادهـ، كانت تستهدف وحدات أمنية ومنشآت حساسة وثكنة عسكرية ليلة رأس السنة الإدارية بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة، وفق ما أكده اليوم الجمعة، مصدر أمني مسؤول، لمراسل (وات) بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته، أن مختلف الوحدات الأمنيّة التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة تولت بالتنسيق وبإشراف وحدات إقليم أمن بنزرت ومصلحة مكافحة الإرهاب، في عملية استباقية من إلقاء القبض على خليّة إرهابية تتركب من خمسة أفراد (05)، تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة.
وأشار، الى أن هذه العملية الاستباقية هي ثمرة تنسيق محكم بين مختلف الوحدات والمصالح الأمنية وجدية كافة الهياكل المتدخلة التي نجحت في احباط المخطط الإرهابي وتفكيك عناصر الخلية وإلقاء القبض عليهم، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الأبحاث.
وأوضح المصدر ذاته، أن مختلف الوحدات الأمنيّة التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة تولت بالتنسيق وبإشراف وحدات إقليم أمن بنزرت ومصلحة مكافحة الإرهاب، في عملية استباقية من إلقاء القبض على خليّة إرهابية تتركب من خمسة أفراد (05)، تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة.
وأشار، الى أن هذه العملية الاستباقية هي ثمرة تنسيق محكم بين مختلف الوحدات والمصالح الأمنية وجدية كافة الهياكل المتدخلة التي نجحت في احباط المخطط الإرهابي وتفكيك عناصر الخلية وإلقاء القبض عليهم، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الأبحاث.
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