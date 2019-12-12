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سعيد الجزيري: الفرق بين صندوق الزكاة و 26/26 ، الأوّل بِلَحْيَة والثاني دون لحْيَة

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - قال النائب سعيد الجزيري في مداخلة عبر امواج اذاعة الديوان اف ام انه يرفض عقلية القطيع وذلك بخصوص ملف صندوق الزكاة.
واضاف سعيد الجزيري " ليس في الاسلام صندوق زكاة بل نظام لا تصلح مع الجباية المفروضة من الدولة.

وتابع سعيد الجزيري " وجود صندوق زكاة مع ضرائب لم تشهدها الامة الاسلامية منط مجيئ الرسول الكريم.


وقال سعيد الجزيري "اتركوا الجباية الفرق بين صندوق الزكاة و 26/26 ، الأوّل بِلَحْيَة والثاني دون لحْيَة".

وقال سعيد الجزيري " الزكاة ليست بالصناديق وانصار النهضة " شتامون لعانون".


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194282

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 12 Decembre 2019 à 21h 01m |           
Jaziri à parfaitement raison . Explication correcte .



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