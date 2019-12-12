سعيد الجزيري: الفرق بين صندوق الزكاة و 26/26 ، الأوّل بِلَحْيَة والثاني دون لحْيَة

Jeudi 12 Decembre 2019



باب نات

- قال النائب سعيد الجزيري في مداخلة عبر امواج اذاعة الديوان اف ام انه يرفض عقلية القطيع وذلك بخصوص ملف صندوق الزكاة.واضاف سعيد الجزيري " ليس في الاسلام صندوق زكاة بل نظام لا تصلح مع الجباية المفروضة من الدولة.وتابع سعيد الجزيري " وجود صندوق زكاة مع ضرائب لم تشهدها الامة الاسلامية منط مجيئ الرسول الكريم.وقال سعيد الجزيري "اتركوا الجباية الفرق بين صندوق الزكاة و 26/26 ، الأوّل بِلَحْيَة والثاني دون لحْيَة".وقال سعيد الجزيري " الزكاة ليست بالصناديق وانصار النهضة " شتامون لعانون".