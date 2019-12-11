سيدي بوزيد: تخصيص 2101 مشروع بتكلفة 2227 مليون دينارا خلال 9 سنوات من الثورة

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - بلغت نسبة المشاريع العمومية بولاية سيدي بوزيد خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2019، 2101 مشروع بتكلفة جملية تتجاوز 2227 مليون دينارا، وفق ما ذكره والي سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، خلال جلسة انتظمت اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد للذكرى التاسعة لثورة الحرية والكرامة لتسليط الضوء على مسيرة التنمية في الجهة بعد مرور 9 سنوات.
وقد أنجز من مجموع هذه المشاريع، 1352 مشروعا، مقابل 326 مشروعا بصدد الانجاز و308 مشاريع بصدد الاعداد أو طلب العروض، الى جانب 115 مشروعا لم تنطلق بعد، تتضمن 28 مشروعا معطلا أو تواجه صعوبات.
وبيّن محمد صدقي بوعون، في تصريح لـ(وات)، أن أهم المشاريع المبرمجة التي تنجز بالجهة، تتمثل في الطريق السيارة تونس-جلمة في جزئه التابع لولاية سيدي بوزيد الممتد على 7 كلم، والذي بلغ مرحلة الانتهاء من فتح الحوزة العقارية ومن اجراءات الانتزاع لفائدة المصلحة العامة.
وأوضح ذات المصدر، أنّ مشروع المستشفى الجامعي بلغ مرحلة الانتهاء من إعداد ملفه المرجعي وتم توجيهه الى المصالح المركزية، في حين تم بالنسبة لمشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بمعتمدية جلمة والذي تناهز كلفته 52 مليون دينار، وضع جدول زمني لانجازه، على أن ينطلق من الثلاثية الثانية من سنة 2020.
وذكر، أن مشروع سوق الانتاج الكبرى، شهد تأخرا في الانجاز، مشيرا الى تخصيص 2 مليون دينار لاقتناء العقار الخاص به.
كما لاحظ أن المشاريع المعطلة تبلغ 28 مشروعا، وتتمثل الاسباب التي حالت دون انجازها في اعتراضات مواطنين أو إشكالات تتعلق بالمقاولات أو أسباب إجرائية او عقارية وأخرى مالية.
وقد أنجز من مجموع هذه المشاريع، 1352 مشروعا، مقابل 326 مشروعا بصدد الانجاز و308 مشاريع بصدد الاعداد أو طلب العروض، الى جانب 115 مشروعا لم تنطلق بعد، تتضمن 28 مشروعا معطلا أو تواجه صعوبات.
وبيّن محمد صدقي بوعون، في تصريح لـ(وات)، أن أهم المشاريع المبرمجة التي تنجز بالجهة، تتمثل في الطريق السيارة تونس-جلمة في جزئه التابع لولاية سيدي بوزيد الممتد على 7 كلم، والذي بلغ مرحلة الانتهاء من فتح الحوزة العقارية ومن اجراءات الانتزاع لفائدة المصلحة العامة.
وأوضح ذات المصدر، أنّ مشروع المستشفى الجامعي بلغ مرحلة الانتهاء من إعداد ملفه المرجعي وتم توجيهه الى المصالح المركزية، في حين تم بالنسبة لمشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بمعتمدية جلمة والذي تناهز كلفته 52 مليون دينار، وضع جدول زمني لانجازه، على أن ينطلق من الثلاثية الثانية من سنة 2020.
وذكر، أن مشروع سوق الانتاج الكبرى، شهد تأخرا في الانجاز، مشيرا الى تخصيص 2 مليون دينار لاقتناء العقار الخاص به.
كما لاحظ أن المشاريع المعطلة تبلغ 28 مشروعا، وتتمثل الاسباب التي حالت دون انجازها في اعتراضات مواطنين أو إشكالات تتعلق بالمقاولات أو أسباب إجرائية او عقارية وأخرى مالية.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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