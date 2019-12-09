Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ba3id 3annak  

الصندوق العالمي للطبيعة يسلم 150 مصيدة لسرطان البحر الأزرق لفائدة عدد من الصيادين ببحيرة غار الملح

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
وات - توّلى الصندوق العالمي للطبيعة، اليوم الاثنين، بمقر خلية الصيد البحري بغار الملح، تسليم 150 مصيدة " درينة" لصيد السرطان الأزرق ببحيرة غار الملح لفائدة الناشطين من بحارة المنطقة بالبحيرة، وفق ما أكدته رئيسة مشروع "الحفاظ والتنمية المستدامة للأراضي الرطبة الساحلية ذات القيمة الإيكولوجية العالية، غار الملح-تونس، مريم بن زاكور.

وأوضحت بن زاكور، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن برامج وأنشطة الصندوق العالمي للطبيعة بمعية شركائه الدوليين والمحليين، وذلك في إطار العنصر الخاص بمجال الصيد البحري ضمن مشروع "الحفاظ والتنمية المستدامة للأراضي الرطبة الساحلية ذات القيمة الإيكولوجية العالية، غار الملح - تونس".


وبيّنت أن توزيع مجموع المصائد الـ150 على 10 بحارة ممن استجابوا لبلاغ الصندوق في الغرض وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة وطنيا وجهويا ومحليا من مختلف المكونات الرسمية والمنظماتية، يهدف بالأساس الى تفعيل البحث العلمي بشأن "سرطان البحر الأزرق" قبل اتخاذ الاجراءات العملية الواجبة للتعامل المباشر مع الآثار السلبية التي بات يسببها هذا النوع من سرطان البحر الأزرق على المنظومة الطبيعية لبحيرة غار الملح وبالأخص على نشاط الصيد البحري ومصائد الأسماك، وخاصة موسم صيد ثعبان البحر المعروف باسم " الحنشة".

وأضافت، في ذات السياق، أن التقييم العلمي لهذا النوع من السرطان والذي ينطلق اليوم عقب تركيز المصائد (بكلفة 120 دينارا للواحدة) سيعهد لمصالح المعهد الوطني لتكنولوجيا البحار من أجل دراسة طبيعته ومحاولة فهمه علميا وأسباب تكاثره السريع ومن ثمة الحلول العملية الواجبة.
يشار إلى أن البحارة المشاركين في المشروع تلقوا اليوم دورة تدريبية في كيفية نصب ورفع تلك المصائد وذلك تحت إشراف خبراء في المجال.

  
  
     
  

cadre-ef089a7597010fdc488adb78463991ac-2019-12-09 16:18:10






0 de 0 commentaires pour l'article 194069



En continu

الاثنين 09 ديسمبر 2019 | 12 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:20 05:47
15°
 15° % 93 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-1214°-1216°-1216°-1215°-11
  • Avoirs en devises
    18812,3

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16535 DT        1$ =2,85486 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   174,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575905812|194069 371|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires