وزيرة المراة: القروض الرائدة تتراوح بين الف و100 الف دينار، وتمنح للباعثين الشبان من كل الجهات دون تمييز

Dimanche 08 Decembre 2019



وات

- ذكرت وزيرة المرأة، نزيهة العبيدي خلال اختتام صالون الشكلاطة في دورته الثانية مساء السبت ان القروض الرائدة التي توفرها الوزارة تتراوح بين الف و100 الف دينار ،وتمنح للباعثات الشابات من كل جهات الجمهورية التونسية دون تمييز.ولفتت في هذا السياق الى اهمية الابتكار واستغلال القدرات الذاتية والنهوض بالمشاريع الصغرى، سيما وان 90 بالمائة من المشاركين في الصالون هم من النساء صاحبات المشاريع، بما من شانه التقليص من البطالة وفتح افاق التوظيف وخلق مواطن الشغل والاسهام في الدينامية الاقتصادية الوطنية.وسلطت في هذا السياق الضوء على ما توفره الدولة من امكانات وبرامج لمساعدة اصحاب الافكار الرائدة على تحقيق المشاريع، لافتة الى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق التقدم المنشود في بلادنا.يذكر ان صالون الشكولاتة في نسخته الثانية انتظم ايام 5 و6 و7 ديسمبر الجاري بقاعة المعارض التابعة لمنظمة الاعراف، حيث تم عرض منتوجات الحلويات المحلية وابداعات الباعثات الشابات في عالم فن المعجنات والحلويات والشكولاتة.وفتح الصالون لصانعي ومحترفي الشكولاتة والحلويّات عموما ،إلى جانب مهنيي المثلاجات والخبز والمعجنّات ومستوردي وموردي المكونات والمواد ذات العلاقة ، بالاضافة الى تنظيم ورشات عمل للتعلم والتكوين في صنع وصفات الشوكولاتة والحلويات وتنظيم مسابقة مفتوحة للمهنيين والهواة لصنع أفضل قطعة شوكولاتة.يشار ايضا الى انه خلال السنة الفارطة، شهد الصالون توافد 10 الاف زائر على مدى يومين.