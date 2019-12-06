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زغوان: توزيع 22 موافقة مبدئية لانجاز مشاريع في قطاع السياحة البديلة

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
وات - في إطار برنامج العمل اللائق للشباب والمرأة، تسلّم، اليوم الجمعة، 22 شابا وشابة بولاية زغوان موافقات مبدئية لإنجاز مشاريع في قطاع السياحة البديلة، وذلك خلال حفل انتظم بالمناسبة.

وأوضحت المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بزغوان، فاتن الخريجني، في تصريح لـ"وات" أن هذه الموافقات تخوّل لباعثي هذه المشاريع الإنتفاع بمنح غير قابلة للإسترجاع تتراوح بين 5 آلاف دينارا و30 ألف دينارا وذلك حسب أهمية وحجم المشروع ومواطن الشغل التي يوفرها.


وأشارت إلى أن بعض المشاريع قد انطلقت فعليّا بإمكانيات ذاتية أو عن طريق قروض، مضيفة أن مجموعة من هؤلاء الباعثين خضعوا في الفترة السابقة إلى فترة تكوين في مجال التصرف والتسيير وذلك لضمان نجاح مشاريعهم.

ومن جهتها، ذكرت مسؤولة بجمعية "إندا العالم العربي "، انتظار بن ذياب، أن جملة الإعتمادات التي خصصت للمنتفعين بهذه الموافقة في شكل منح قدرت بحوالي 253 ألف دينارا.

وأشارت إلى أن دور الجمعية يقتصر حسب هذا البرنامج ، على التصرف في الهبات الممنوحة للباعثين بعد التأكد من استيفاء ملفاتهم الفنية والإدارية وحصولهم على رخص الإنجاز من المصالح المعنية على أن تسلم هذه المنح في شكل تجهيزات ومعدات خاصة بالمشاريع.

  
  
     
  

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