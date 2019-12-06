رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي من اجل التاكيد في زيمبابوي

Vendredi 06 Decembre 2019



وات

- يتطلع النجم الرياضي الساحلي الى تحقيق انتصار جديد في زيمبابوي عندما يواجه غدا السبت (س14) فريق بلاتينيوم ضمن المجموعة الثانية لدور المجموعات لتصفيات دوري ابطال افريقيا لكرة القدم .وقد حل وفد النجم الساحلي ظهر امس الخميس في حدود الساعة منتصف النهار والنصف بتوقيت تونس بمدينة بولاوايو (439 كلم جنوب غرب هاراري عاصمة زيمبابوي) على اثر رحلة دامت حوالي 14 ساعة بعد أن كان وفد النجم قد غادر مطار المنستير الدولي في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء على متن طائرة عسكرية .وضم الوفد 19 لاعبا إختارهم الإطار الفني بقيادة الاسباني خوان كارلوس غاريدو للمشاركة في الرحلة وهم / اشرف كرير ومكرم البديري وعمر كوناطي وعمار الجمل وزياد بوغطاس وبهاء الدين السلامي ومرتضى بن وناس ووجدي كشريدة وماهر الحناشي ومحمد المثناني وسليم بوخنشوش ومالك بعيو وفراس بالعربي وياسين الشيخاوي وداروين غوانزاليس وأنيس سلتو وحازم الحاج حسن وبلال الماجري وكريم العريبي .وكان النجم الساحلي فاز في الجولة الاولى على الاهلي المصري 1-0 في رادس في حين تغلب الهلال السوداني في الخرطوم على بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1.وستجمع المقابلة الثانية لهذه المجموعة اليوم الجمعة على الساعة الثامنة ليلا في ملعب "برج العرب" بمدينة الاسكندرية الاهلي المصري بالهلال السوداني.وقد اجرى النجم فور وصوله امس الخميس الى مدينة "بولاوايو" حصة تدريبية خفيفة لازالة الارهاق على ان تتدرب عناصر النجم ظهر اليوم في نفس توقيت المقابلة (س14) على ارضية ملعب "باربوفيلز" والهدف سيكون وضع اللمسات الاخيرة على التشكيلة الاساسية التي ستخوض اللقاء يوم غد.والثابت ان المدرب الاسباني غاريدو قد اختار بنسبة كبيرة ملامح التشكيلة الاساسية باعتبار التربص التحضيري الذي اجراه الفريق في جوهرة الساحل على امتداد ثلاثة ايام قبل التحول الى زيمبابوي .وسيغيب عن اللقاء حمزة لحمر وامين بن عمر ورامي البدوي وايهاب المساكني للاصابة والمدافع الدولي صدام بن عزيزة بسبب العقوبة التاديبية .ورغم صعوبة المهمة فان النجم الخبير بمثل هذه المواعيد القارية والمحرز على امجد الكؤوس الافريقية سنة 2007 سيلعب حتما من اجل تحقيق انتصاره الثاني في المسابقة بما يؤهله لقطع خطوة هامة على درب ضمان اوفر حظوظ التاهل .لكن في المقابل لن تكون مهمته يسيرة امام منافس شرس يبدو قادرا على استغلال عاملي الميدان والجمهور من اجل تدارك هزيمته الاولى امام الهلال السوداني وكسب انتصاره الاول في المسابقة .وقد حقق بلاتينيوم نتائج جيدة في الدور التمهديدي للمسابقة الافريقية وتاهل الى دور المجموعات باقتدار حيث تعادل في الدور التمهيدي الاول سلبا خارج ميدانه قبل ان يفوز بثلاثية في لقاء العودة . كما فاز في مباراة الدور الثاني ذهابا وايابا وسجل 5 اهداف كاملة .ويحتل فريق بلاتينيوم المركز الثاني في البطولة المحلية بفارق نقطة واحدة عن المتصدر .وتم تعيين طاقم تحكيم انغولي لادارة مباراة بلاتينيوم والنجم في بولاوايو .ويتركب ثلاثي التحكيم من الحكم هيلدير مارتينس دي كارفالهو والمساعدين جيرسون دوس سانتوس وايفانيلدو مايرييس لوبيز.