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رئيس الحكومة المكلّف يلتقي رئيس اتحاد القضاة الإداريين

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - أكّد وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين انه نقل اليوم إلى رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي لدى لقائه به بدار الضيافة مشاكل القضاء الإداري والانتظارات من الحكومة القادمة.
وأفاد، في تصريح إعلامي، عقب اللقاء، انّه تبادل الحديث مع رئيس الحكومة المكلف حول عديد المسائل خاصة منها تشكيل الحكومة والرهانات المنتظرة منها، مستدركا بأنه تمّ التركيز أكثر على القضاء الاداري ومشاكله .

وقال إنه أبلغ الجملي أن القضاء الإداري يعيش وضعية غير دستورية على مستوى عدم تنزيل احكام الدستور بالنظر إلى مضي 6 سنوات دون قانون، موضّحا ان مجلة القضاء الإداري لم تر النور منذ الانطلاق في صياغتها سنة 2016 .


كما تناول اللقاء، وفق الهلالي، مشاكل البنية التحتية التي أصبحت لا تليق بهذا المرفق العمومي، ووضعية المجلس الأعلى للقضاء الذي لم ينجح في صياغة قانونه الداخلي، اضافة إلى اعتداءاته على اختصاص المجالس القضائيّة، على حد قوله.

وكان الجملي قد التقى أمس فاطمة قرط رئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، التي أكدت له خلال اللقاء "أهميّة دور القضاء المالي في تحسين منظومة التصرّف في المال العام،ّ وضرورة تفعيل توصياته، ودعم جهود قضاة المحكمة".

  
  
     
  
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