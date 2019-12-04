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روني الطرابلسي: حوالي مليون و600 الف مسافر عبروا خلال السنة الجارية مطار النفيضة الحمامات الدولي

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - أفاد وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي، أن حوالي مليون و600 الف مسافر عبروا الى موفى شهر نوفمبر 2019 من مطار النفيضة الحمامات الدولي، مؤكدا ان حوالي 90 بالمائة من هؤلاء المسافرين هم سواح أجانب خيروا الإقامة بالوحدات السياحية بكل من سوسة ونابل والمنستير والمهدية.

ولفت الوزير في تصريح اعلامي بمناسبة حضوره مساء اليوم الأربعاء احتفال مطار النفيضة الحمامات الدولي بالذكرى العاشرة لانطلاق نشاطه إلى أن هذا المطار الذي تسهر على استغلاله شركة تاف تونس التابعة لمجمع تاف للمطارات يشكل نقطة دخول استراتيجية لزائري البلاد التونسية بفضل موقعه الجغرافي الملائم بين مفترق الطرق كبرى المدن التونسية وأهم منتجعاتها السياحية.


وأكد الطرابلسي سعي إطارات المطار لاستقبال مليوني سائح خلال سنة 2020 عبر مطار النفيضة الحمامات الدولي، مبرزا أن كل الاطراف المتدخلة في القطاع السياحي تعمل على بلوغ 9 مليون سائح خلال سنة 2019 علما وانه تم الى حدود اليوم 4 ديسمبر2019 تسجيل دخول 8 ملايين و 600 ألف سائح.

  
  
     
  
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